Це і не тільки писали світові ЗМІ про Україну 23 лютого

The New York Times:

Болгарські заводи та секретні оперативні групи: як Захід полює на радянську зброю для ЗСУ, пише американське видання. Україна вже давно покладається на російську зброю для своїх збройних сил. А західні країни зараз намагаються отримати боєприпаси радянських часів для цієї зброї за допомогою виробників навіть у сільських куточках Східної Європи.

Розповідається історія львівської компанії Kormotech, яка вижила і навіть процвітала протягом року війни. Видання каже, що для компанії та її 1300 співробітників вторгнення Росії порушило все. Але після спритного прийняття рішень і успіху продажі зростають, забезпечуючи Україні такі необхідні податкові надходження.

Також пропонується стаття про те, як латвійські покрівельні компанії та південнокорейські торгові спеціалісти, виробники паливних елементів з Данії та виробники деревини з Австрії, титани приватного капіталу з Нью-Йорка та оператори бетонних заводів з Німеччини – загалом тисячі компаній по всьому світу готові до можливої ​​багатомільярдної золотої лихоманки: відновлення України після закінчення війни.

Напередодні зустрічі міністрів фінансів G20 міністерка фінансів США Джанет Єллен запропонувала похмуру оцінку економіки Росії та попередила Китай про наслідки допомоги Москві в обході санкцій США, повідомляє медіа. Високопосадовиця заявила, що Сполучені Штати подвоять свої зусилля, щоб залучити глобальну підтримку для допомоги Україні, і попередила, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо допоможе Росії уникнути американських санкцій.

Україна готується до потенційного сплеску російських атак, приурочених до річниці війни в п’ятницю. У деяких регіонах країни вводяться додаткові безпекові заходи, школам рекомендовано проводити заняття дистанційно, а людей закликають уникати великих скупчень, зазначає видання.

Reuters:

Україна захищає лінію фронту, а Путін говорить про ядерний арсенал напередодні річниці повномасштабної війни. Медіа пише, що Україна заявила, що її сили відбили російські атаки вздовж лінії фронту в четвер напередодні річниці війни, коли президент Володимир Путін, залишившись з порожніми руками після кривавого зимового наступу, говорив про те, що Росія має ядерний арсенал.

Російський глава також заявив, що Росія приділятиме підвищену увагу посиленню своїх ядерних сил шляхом розгортання нової міжконтинентальної балістичної ракети, розгортання гіперзвукових ракет і додавання нових атомних підводних човнів, зокрема розмістить ядерні ракети "Сармат" на бойовому чергуванні.

Президент Володимир Зеленський сказав, що ще не бачив китайського плану припинення війни Росії проти України, але він вітав би переговори з Пекіном, назвавши таку зустріч "бажаною". Крім того, пропонується аналіз, що Росія і Китай сказали про мир в Україні. Перший дипломат Китаю Ван І провів переговори з президентом Путіним та іншими високопоставленими російськими посадовцями в Москві цього тижня на тлі припущень, що обидві сторони обговорять план Китаю щодо встановлення миру в Україні після майже року війни.

А міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Захід у використанні України, щоб спробувати роздробити Росію, найбільшу за територією країну світу, але, за його словами, будь-яка така спроба провалиться.

В аналітичній статті йдеться про те, що нинішня російська економіка тримається, але шлях до її процвітання може бути довгим. Минулого року економіка РФ виявилася несподівано стійкою перед обличчям жорстких західних санкцій, але повернення до рівня добробуту, що був до війни, може виявитися дуже довгим, оскільки витрати держави спрямовуються на військові потреби.

Верховна Рада України запровадила широкі 50-річні санкції проти російського фінансового сектора – фінансових установ, включаючи центральний банк, всі комерційні банки, інвестиційні фонди, страховики та інші підприємства.

Також повідомляється, що до річниці російського вторгнення Україна представила нову пам'ятну банкноту. На одній зі сторін зображено трьох солдатів, які піднімають прапор України.

Видання розповідає, як в Україні розслідують воєнні злочини. З часу повномасштабного вторгнення Росії на українській території було зареєстровано понад 70 тисяч злочинів, скоєних російськими військовими, але, як зауважують журналісти, притягнути їх до суду – непросте завдання.

Пропонується також розповідь про Херсон і його мешканців, частина яких, навіть попри марні надії, відмовляється покидати рідне місто, зауважує Reuters. Детальніше читайте тут.

Засновник російської групи найманців Вагнера Євген Пригожин сказав, що вкрай необхідні боєприпаси для його військ були відправлені після публічної сварки, в якій він звинуватив військове керівництво у зраді. Також видання пише, що Росія посилює бойові дії в Україні через рік після свого вторгнення, намагаючись навмисно виснажити українські сили.

Молдова відкинула звинувачення міністерства оборони Росії у тому, що Україна планувала вторгнутися в сепаратистський молдовський регіон Придністров’я після проведення операції під фальшивим прапором, і закликала до спокою.

Західноєвропейські країни повинні швидше та щедріше постачати Україні зброю, заявили прем’єр-міністри Польщі та Данії після зустрічі в Копенгагені. А міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер після зустрічі Великої сімки (G7) в індійському місті Бенгалуру сказав, що Німеччина вже рішуче підтримує Україну, і тепер інші країни повинні зробити свою частину.

The Washington Post:

Цього тижня Генеральна Асамблея ООН має проголосувати за резолюцію, яка закликає Росію залишити Україну, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає членів під час спеціальної сесії проголосувати та зберегти суверенітет своєї країни напередодні першої річниці російського вторгнення в п’ятницю. Проєкт резолюції, який не має обов’язкової сили, закликає до негайного припинення вогню та наголошує на необхідності відповідальності за військові злочини. Водночас посол Росії в ООН розкритикував мирну резолюцію.

Українська влада встановила захисне скло навколо зображень, створених всесвітньо відомим вуличним художником Бенксі в Київській області, намагаючись захистити арт, який з’явився наприкінці минулого року, від вандалізму та погодних умов.

Видання пише, як бійці ЗСУ вчаться на військовій базі на північному заході Німеччини. Українські танкісти націлюються на ворожі цілі, які з’являються на їхніх моніторах, швидко їх знищуючи. Ці бої – лише симуляції, але незабаром українці тренуватимуться на справжніх танках Leopard 2. А наприкінці березня вони повернуться на передову, зіткнуться з російськими військами та навчатимуться на новій техніці. Але попри це Заходу все ще бракує обіцянок, зауважують журналісти.

Пропонується історія української родини, Андрія Міщенка та Ольги Таранової. Він воює, а вона разом з дочкою виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення. Як жили весь рік і що відбувається зараз, у матеріалі.

Розповідається історія російських бійців Вагнера, які потрапили в полон, про те, яким був їхній шлях від ув'язнення до війни. Оскільки люта війна Путіна проти України знищила його регулярну армію – за даними британської військової розвідки, до 200 000 убитих і поранених – він шукає нових бійців у в’язницях і колоніях. Через обіцяні помилування в обмін на бої засуджені становлять приблизно 80% від 50-тисячного війська Вагнера, який очолював запеклий багатомісячний штурм Бахмута. Приблизно половина новобранців групи була вбита або поранена. Менше було захоплено.

В аналітичній статті видання наводиться думка, що глобальна розбіжність щодо війни в Україні поглиблюється. Росія використовує розчарування у Сполучених Штатах, щоб завоювати симпатії на глобальному Півдні. За рік після вторгнення Росії в Україну відновлений західний альянс згуртувався проти Росії, сформувавши те, що президент Байден назвав "глобальною коаліцією". Але якщо ближче поглянути за межі Заходу, то можна припустити, що світ далекий від єдності в питаннях, які підняла війна в Україні.

The Guardian:

Британські журналісти підготували величезний матеріал про війну та життя у Маріуполі. Пригадується все від початку повномасштабного вторгнення і що стало з містом зараз. Один з героїв статті, могильник Олександр каже: "Ви бачите це на власні очі, але не знаєте, що думати чи як це сприймати". Ці слова глибоко описують те, що відбувалося у Маріуполі.

Російські війська посилюють атаки на сході України через рік війни, повідомляє видання. А президент Володимир Зеленський каже, що Україна "переможе", оскільки Генштаб повідомляє про 90 штурмів за 24 години на сході та північному сході.

Також йдеться про те, що "енергетична боротьба" між Європою та Росією не закінчилася. Глобальний наглядовий орган Міжнародне енергетичне агентство каже, що спроби замінити російський газ успішні, але застерігає від надмірної самовпевненості.

Під час зустрічі в Брюсселі високопоставлені дипломати ЄС знову не змогли завершити десятий раунд блоку санкцій проти Росії, який би заборонив продаж більш важливих для військової сфери технологій. Посли мають відновити переговори в п’ятницю, у першу річницю вторгнення Росії в Україну.

"Я думаю, він не збирається зупинятися", сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес про війну Путіна проти України. За його словами, конфлікт в Україні може тривати ще рік.

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий альянс бачив "деякі ознаки" того, що Китай, можливо, планує підтримати Росію в її війні в Україні, і наполегливо закликав Пекін утримуватися від того, що було б порушенням міжнародного права.

Також зазначається, що російський генерал, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб взяти Вугледар. Згідно з останніми даними оборонної розвідки, місто на півдні Донецької області знову зазнало потужного обстрілу.

Міністерство оборони Росії звинуватило Україну у планах вторгнення в сепаратистський регіон Молдови Придністров'я після операції під фальшивим прапором.

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що санкції, запроваджені країнами G7 проти Росії після її вторгнення в Україну, мають застосовуватися всіма країнами G20.

Австралія надішле в Україну безпілотники та розширить санкції проти російського уряду, військових і ЗМІ в межах зобов’язання підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

Повідомляється, що українські суди висунули звинувачення проти майже 300 осіб у військових злочинах після повномасштабного вторгнення Росії рік тому.

CNN:

Видання аналізує три способи, якими Китай допомагає підтримати російську економіку. За рік після російського вторгнення в Україну Москва постраждала від безпрецедентних санкцій Заходу та була виключена з більшої частини світової економіки. Але Китай, який оголосив про "безмежність" своєї дружби зі своїм північним сусідом, кинув Кремлю економічний рятувальний круг, пом’якшивши вплив його вигнання з глобальної фінансової системи.

Розповідається історія українського подружжя, яке побралося у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Через рік в Україні все ще триває війна. Російські ракети все ще падають з неба і люди гинуть. Ярина та Святослав кажуть, святкувати особливо нема чого. "Минув рік, і всі спогади почали повертатися".

На передовій в Україні ситуація на східному напрямку міста Бахмут залишається "найскладнішою", оскільки російські війська все ще намагаються оточити місто. Найбільша частина російських артилерійських підрозділів зосереджена в районі Бахмута.

Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим з материковою частиною Росії, був повністю відкритий для автомобільного руху по всіх смугах більш ніж на місяць раніше запланованого терміну, повідомляє видання з посиланням на російські ЗМІ.

Активісти розмалювали гігантський український прапор на дорозі біля російського посольства в Лондоні, щоб відзначити річницю російського вторгнення в Україну. Протестна група Led By Donkeys показала зображення, на якому зображено рух транспорту дорогою, пофарбованою в синій і жовтий кольори.

Також повідомляється, що губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Валуйському муніципалітеті неподалік від кордону з Україною розбився літак Міноборони Росії. Після того, як російський військовий літак розбився в Бєлгородській області, загинув пілот.

Politico:

Західні союзники хочуть захистити Україну від наступної російської війни, але через рік цієї війни досі немає згоди щодо того, як це зробити, коли це обговорювати чи що це взагалі означає, кажуть європейські журналісти. Плутані повідомлення союзників стали очевидними після того, як британський прем’єр-міністр Ріші Сунак минулих вихідних здивував деяких своїх колег сміливою, але розпливчастою пропозицією щодо нової "хартії" для забезпечення довгострокової безпеки України.

Видання розповідає історію "дідуся" з Бучі, який зустрів загарбників із гранатомета. У визначальному бою на початку війни Валентин Дідковський підірвав цистерну з пальним, а потім викликав артилерію, щоб добити російський конвой.

Також пропонується аналіз того, як змінилася Європа через рік війни Росії в Україні. Більше тут.

Іспанія та Фінляндія відправлять в Україну бойові танки Leopard 2, повідомили уряди країн у четвер. "Ви не самотні у цій війні", – сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес президенту Володимиру Зеленському.

"Ми всі українці", пише видання. Жовто-блакитний прапор України став потужним символом для мільйонів людей у ​​всьому західному світі, які хочуть висловити свою солідарність із жертвами агресії президента Росії Володимира Путіна. Український прапор швидко став візитною карткою єдності Європи перед обличчям найбільшої загрози, яка спостерігалася на континенті з 20 століття.

У ще одній аналітичній статті "Лівія з ядерною зброєю: чи готовий Захід до програшу Путіна?" аналізується, що станеться після завершення війни в Україні. Закрийте очі і уявіть світ без Росії. Якщо ви перебуваєте в Прибалтиці, Польщі, Україні чи будь-якій іншій території, яка протягом століть страждала від російських репресій, сценарій може звучати як порятунок. Але чого слід очікувати, читайте у матеріалі.

Адміністрація Байдена агресивно критикує програму стеження Пекіна та попереджає про серйозні наслідки, якщо вона сприятиме війні Росії проти України, пише Politico. США не просто публічно закликає Китай, там розпочали широку приватну кампанію тиску, щоб залучити союзників на свій бік і дати зрозуміти китайським чиновникам, що американці мають докази їхніх мерзенних дій.

Захід може бути більш об’єднаним, але він також більш ізольований, каже видання. Хоча вторгнення Москви в Україну об’єднало західний світ, воно також виявило розрив розміром з континент між її власним сприйняттям Росії та війни та сприйняттям інших країн.

Gazeta Wyborcza:

Російське вторгнення в Україну спричинило економічні потрясіння у всьому світі, пояснюють польські експерти. Ціною війни стала насамперед стрімко зростаюча інфляція. Ми спостерігали різке зростання цін на продукти харчування, паливо та енергію як у Польщі, так і в усьому світі. Про нинішні результати за посиланням.

Російські еліти не хочуть війни, але вони безсилі, пише польське видання з посиланням на FT. Політичні еліти РФ не хотіли вторгнення в Україну і не підтримують війну, але вони не можуть вплинути на Володимира Путіна, кажуть британські журналісти.

"Якби вторгнення почалося в 2014 році, Україна б не захистилася", вважає військовий кореспондент Павел Пененжек, який описав воєнне покоління українців. Тоді їх було близько 5 тисяч солдатів, готових до бою, а добровольці, які приїхали, мали лише якісь палиці і мусили брати зброю, заховану на сепаратистських постах. Україна на той час виявилася абсолютно неготовою. Багато людей вважали росіян братами, їм було важко повірити, що росіяни винні у війні. Сьогодні вони знають, що це війна не Путіна, а росіян. З часу Донбасу минуло дев’ять років, відтоді виросло принаймні півпокоління з іншим світоглядом, очищеним від російських настроїв.

Міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що зараз вздовж кордону з Калінінградською областю зводяться нові укріплення, зокрема йдеться про нові дії вздовж північної та східної частини польських кордонів.

Почесний консул України в Щецині вважає, що Росія вже програла цю війну, а її нація стала звірячою. Там твориться пекло, але Бог дає українцям силу та наснагу. Проте вбивця Путін зробив одну важливу річ, каже Генрик Колодзей.

"Це все ще наша війна". Закривавлене обличчя жінки після російської атаки, хлопець, який гойдається на тлі зруйнованих багатоквартирних будинків, розпач українців у жертвах, смуток біженців, які тікають від війни... Великоформатні світлини за останній рік війни в Україні були виставлені на Plac Wolności у Катовіце.

Також видання пропонує матеріал про міста-символи української боротьби – Бучу, Маріуполь, Харків. Кожен з них має своє обличчя цієї кровопролитної війни. Але вони вже увійшли в історію як символи української мужності та опору та російської жорстокості, йдеться у тексті.

Польська журналістка поспілкувалася з психіатром, віцепрезидентом Асоціації психіатрів України та заступником директора найбільшої в Україні психіатричної лікарні на Кульпарківській у Львові Юрієм Закалем. "З'явилися відчай і злість. Коли люди бачать, як деякі депутати запихають у дивани крадені гроші. Або їдуть до Таїланду", розповів лікар. Більше читайте за посиланням.

Також пропонується репортаж з українських лікарень. Лікарі працюють, незважаючи на часті російські обстріли та тривогу через ракетну загрозу. А деякі заклади вже готуються до повоєнного часу. Бо людям потрібна буде допомога.

Росіяни люто обстрілюють Вугледар у Донецьку і, за даними британського Міноборони, можуть готувати чергову хвилю наступу в цьому регіоні. Навіть якщо в них немає шансів. Але, зазначається, що за оцінками британських та українських спецслужб, Росія не має сил для успішного наступу, "Путін зробив армію м'ясорубкою".

Також видання аналізує, що сільське господарство, будівництво та залучення капіталу неможливо уявити без розмінування України. У річницю російської агресії приємно думати вперед, у майбутнє, коли замість танків на вимучену українську землю вийдуть міжнародні ремонтно-будівельні бригади. І хоча це туманна перспектива, героїзм захисників, символом якого є президент Зеленський, зворушив совість вільного світу, який обіцяє щедру підтримку. І демократичний Захід зробив свою частку у зміцненні України перед війною і тим самим вплинув на долю війни.