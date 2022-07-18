Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву Борреля на пресконференції після засідання Ради Євросоюзу.

"Я впевнений, що Путін розраховує на демократичну втому. Я в цьому переконаний. Він вважає, що демократії слабкі, новини перекриваються іншими новинами… Але ні. Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому", - зазначив Боррель.

За його словами, уряди держав-членів Євросоюзу повинні продовжувати дотримуватися рішень, які вони прийняли стосовно запроваджених проти РФ санкцій.

"Вони прийняли рішення запровадити обмежувальні заходи проти російської економіки і вони повинні їх виконувати. І вони повинні підтримувати тиск на економіку Росії, усвідомлюючи, що чудесного врегулювання не станеться. Але ми повинні продовжувати. Так само як і продовжувати надавати військову підтримку (Україні - ред.)", - додав Боррель.

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