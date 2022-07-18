"Путін саме на це розраховує": Боррель заявив, що європейська спільнота не може дозволити собі втому від війни
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що європейська спільнота не може собі дозволити втомитися від війни, яку розвʼязала Росія
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву Борреля на пресконференції після засідання Ради Євросоюзу.
"Я впевнений, що Путін розраховує на демократичну втому. Я в цьому переконаний. Він вважає, що демократії слабкі, новини перекриваються іншими новинами… Але ні. Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому", - зазначив Боррель.
За його словами, уряди держав-членів Євросоюзу повинні продовжувати дотримуватися рішень, які вони прийняли стосовно запроваджених проти РФ санкцій.
"Вони прийняли рішення запровадити обмежувальні заходи проти російської економіки і вони повинні їх виконувати. І вони повинні підтримувати тиск на економіку Росії, усвідомлюючи, що чудесного врегулювання не станеться. Але ми повинні продовжувати. Так само як і продовжувати надавати військову підтримку (Україні - ред.)", - додав Боррель.
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