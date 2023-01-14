Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін особисто хоче зберегти баланс на тлі того, що відбувається між вежами Кремля. Тобто, між силовими структурами (ФСБ й міністерством оборони РФ), а також між Міноборони та кримінальними структурами, як Пригожин та Кадиров. Для цього спочатку відновили на посаді Лапіна. Герасимова теж кинули туди, а це друга людина в Міністерстві оборони РФ. Шойгу не можуть кинути, оскільки він близький особисто до Путіна й не кадровий військовий. Тут хочуть дотриматися симбіозу штабіста й оперативного воєначальника, яким є Суровікін", - пояснив Юнус.

За словами військового експерта, Путін намагається зберегти баланс у силових структурах, щоб не було можливості внутрішнього перевороту та змов.

"Якщо завтра у РФ треба буде шукати винного, то це робитимуть саме серед військових чи серед криміналу. Всі ці невдачі треба буде на когось списувати. При цьому потрібні будуть не дрібні винуватці, а знатні - начальники штабу, кілька елітних генералів. Не може бути винен сам Путін, політики мають бути дистанційовані. Якщо до цього не готуватися, не робити превентивних дій, то тоді зсередини все може так розхитатися, що вдарить по політичній владі у Кремлі", - додав Юнус.

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