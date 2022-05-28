Путін скасував у РФ вікові обмеження для військових контрактників
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про скасування вікових обмежень для укладання першого контракту про проходження військової служби
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Закон скасовує віковий ліміт для громадян РФ та іноземців працездатного віку, за якого їм надається право укладати перший контракт про проходження військової служби.
Раніше у поширеній у держдумі пояснювальній записці до закону зазначалося, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці", а такими вони, як правило, стають до 40-45 років.
Раніше було передбачено, що перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – віком від 18 до 30 років.
Справжньою причиною такого рішення Путіна, ймовірно, є великі втрати російської армії в Україні. З початку повномасштабного вторгнення до України вже знищено 30 тис. російських окупантів.
- 25 травня держдума відразу у трьох читаннях прийняла законопроєкт про скасування вікової межі для укладання контракту про проходження військової служби – відразу після цього його схвалила і рада федерації.
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