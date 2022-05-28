Про це повідомляють російські ЗМІ.

Закон скасовує віковий ліміт для громадян РФ та іноземців працездатного віку, за якого їм надається право укладати перший контракт про проходження військової служби.

Раніше у поширеній у держдумі пояснювальній записці до закону зазначалося, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці", а такими вони, як правило, стають до 40-45 років.

Раніше було передбачено, що перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – віком від 18 до 30 років.

Справжньою причиною такого рішення Путіна, ймовірно, є великі втрати російської армії в Україні. З початку повномасштабного вторгнення до України вже знищено 30 тис. російських окупантів.

25 травня держдума відразу у трьох читаннях прийняла законопроєкт про скасування вікової межі для укладання контракту про проходження військової служби – відразу після цього його схвалила і рада федерації.

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