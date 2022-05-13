Путін створює геополітичні "пастки", щоб після завершення свого президентства вони працювали, — Портников
Публіцист, журналіст Віталій Портников переконаний, що зазіхання України на території РФ може породити великий конфлікт. Проте це так і само стосується Криму, який Росія анексувала
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Західні та українські політики колективно вважають, що треба звільняти всі українські території, які не вважаються частиною Росії, тому що у випадку, якщо українська армія переходить до війни за території, які РФ вважає російськими, це призводить до екзистенційного розростання конфлікту", – сказав Портников.
Журналіст додав, що складність ситуації у тому, що РФ може оголосити "своїми" і Запорізьку, Херсонську чи іншу область. В такому разі Україна потрапляє у геополітичну пастку стосовно відвоювання своїх територій. Також це означатиме, що у геополітиці вирішує "право сили".
"Росія може оголосити "своїм" все, що вона захоче. Сьогодні – Донецьку область, завтра – Південну Осетію. Це означає, що право сили діє, тому що РФ використовує не тільки свою армію, а й конституцію для силового тиску на своїх партнерів та оголошує "своїми" всі території, які їй заманеться", – сказав він.
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