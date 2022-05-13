Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Західні та українські політики колективно вважають, що треба звільняти всі українські території, які не вважаються частиною Росії, тому що у випадку, якщо українська армія переходить до війни за території, які РФ вважає російськими, це призводить до екзистенційного розростання конфлікту", – сказав Портников.



Журналіст додав, що складність ситуації у тому, що РФ може оголосити "своїми" і Запорізьку, Херсонську чи іншу область. В такому разі Україна потрапляє у геополітичну пастку стосовно відвоювання своїх територій. Також це означатиме, що у геополітиці вирішує "право сили".

"Росія може оголосити "своїм" все, що вона захоче. Сьогодні – Донецьку область, завтра – Південну Осетію. Це означає, що право сили діє, тому що РФ використовує не тільки свою армію, а й конституцію для силового тиску на своїх партнерів та оголошує "своїми" всі території, які їй заманеться", – сказав він.

Український постпред при ООН Сергій Кислиця заявив, що війна в Україні - прямий наслідок безкарності злочинів росіян у Молдові, Грузії та Сирії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb