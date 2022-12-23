Путін свято вірить у довге терпіння російського народу, - військовий експерт Їжак
Військовий експерт Олексій Їжак вважає, що президент РФ Володимир Путін переконаний, що може виграти війну на виснаження і що росіяни будуть терпіти все що завгодно
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Мені здається, що Путін вірить у те, в що вірить Сталін. Йосип Сталін, після завершення Другої світової війни, не вірив, що він виграв війну. І от на одному із засідань він виголосив тост про "довготерпіння радянського народу". Саме тоді він зрозумів про великий потенціал росіян терпіти все", - пояснив Їжак.
Експерт наголосив, що Росії буде важко виграти цю війну на виснаження.
"Я думаю, що Путін вірить в довготривале терпіння росіян. Він просто вірить, що в терпінні російського народу немає меж на відміну від європейців. Росія в цифрах страждає більше від війни. В них значно менший потенціал від Заходу. Не зрозуміло, як вони збираються вести війну на виснаження. Проте головним ресурсом, в який вірить Путін і яким він хоче виграти цю війну, є терпіння росіян", - додав він.
- 22 грудня під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення. Раніше він називав "спецоперацією" війну проти України.
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