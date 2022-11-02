Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо"



"Лукашенко інформаційно створює підстави для того, щоб мати декілька варіантів дій. Загроза вступу Білорусі у війну проти України була і є. Я переконаний, що Путін та Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України", - пояснив Безсмертний.



Дипломат наголосив, що нехтувати загрозі з території Білорусі не потрібно.



"Очевидно, що моніторячи ситуацію, Лукашенко та Путін очікують на помилку від Генштабу Збройних Сил України, яку вони, звісно, не дочекаються. Оскільки інформаційно-психологічна гра, яка ведеться Кремлем, стосовно перекидання військ на якісь напрямки, не дає результатів. Проте Україні потрібно готуватись до всіх можливих сценаріїв. Особливо до удару спільних білорусько-російських сил не тільки з півночі, а й з північно-східного напрямку", - додав він.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі