Путін та Лукашенко очікують помилки від Генштабу ЗСУ, щоб ввести війська з Білорусі, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що Путін та Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалі "Еспресо"
"Лукашенко інформаційно створює підстави для того, щоб мати декілька варіантів дій. Загроза вступу Білорусі у війну проти України була і є. Я переконаний, що Путін та Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України", - пояснив Безсмертний.
Дипломат наголосив, що нехтувати загрозі з території Білорусі не потрібно.
"Очевидно, що моніторячи ситуацію, Лукашенко та Путін очікують на помилку від Генштабу Збройних Сил України, яку вони, звісно, не дочекаються. Оскільки інформаційно-психологічна гра, яка ведеться Кремлем, стосовно перекидання військ на якісь напрямки, не дає результатів. Проте Україні потрібно готуватись до всіх можливих сценаріїв. Особливо до удару спільних білорусько-російських сил не тільки з півночі, а й з північно-східного напрямку", - додав він.
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