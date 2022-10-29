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Путін. Таки довічне

Ігор Гулик
29 жовтня, 2022 субота
20:01
Погляд Ігор Гулик

Путін досі не усвідомив, що зламав собі карк в Україні. Від колишньої його популярності, ілюзорної "всесильності" та харизми залишилися жалюгідні крихти

Пишуть, що у Кремлі з усією серйозністю почали підготовку до перевиборів бункерного щура у 2024 році. Основними наративами передбачено "антизахідну риторику", тобто, як зазвичай, для роспропаганди, - нагромадження ненависті та ізоляціонізму. Як писала колись Оксана Забужко, "професійну торгівлю ненавистю, мистецтво високого цинізму, з якого виключена людина, яке відучує бачити людину, проєктивно співпереживати іншому".

А ще, - "повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ".

Співрозмовники, які злили цю інформацію, самі визнають, що "Це не те що хвилює виборця, а те, що цікаво самому президенту".

Путін та його політтехнологи навіть не передбачають присутності на виборах представників "ліберальних партій", - звідки ж їм узятися? Усі навіть на йоту незгодні – за кордонами Росії, єдиний, хто відповідає критерієві проживання в країні останніми роками – Олексій Навальний, але мешкає він у виправній колонії Покровська. Улюблена спойлерка Путіна – Ксеня Собчак втекла днями з РФ за нез'ясованих обставин, — чи то допоміг їй у цьому "Сам", чи таки направду втеча була квапливою і непередбачуваною.

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Технічним дублером "вождя" може виступити, окрім інших політичних "мосьок", його донька Катерина Тихонова, але, гадаю, що навіть у Кремлі розуміють, що такий варіант – вершина безсоромності та цинізму.

У будь-якому випадку Путін приречений на довічне правління. Якщо він доживе до 2024 року, то, без сумніву, виграє "вибори". Але час нині такий, що не варто планувати навіть завтрашнього дня

Хоча… Те ж було і попереднього разу, — у випадку з "обнуленням", коли адміністрація Путіна провернула фінт із поправками до конституції, згідно з якими попередні терміни "альфа-самця" не бралися вже до уваги. І що, — хіба хтось зважав на це всесвітнє посміховисько, хіба комусь спало на думку, що насправді Путін – нелегітимний і шахрай?

У будь-якому випадку Путін приречений на довічне правління. Якщо він доживе до 2024 року, то, без сумніву, виграє "вибори". Але час нині такий, що не варто планувати навіть завтрашнього дня.

По-перше, Путін досі не усвідомив, що зламав собі карк в Україні. Від колишньої його популярності, ілюзорної "всесильності" та харизми залишилися жалюгідні крихти. Можливо, російський обиватель досі ще уповні не зрозумів, що країною править "голий король", що всі його телеістерики призначені радше для аутотренінгу самого "вождя". Але це прозріння виразно бовваніє на найближчому видноколі, коли країна і кожен її мешканець відчують "сто років самотності" унаслідок західних санкцій, ізоляції та гидливості світу.

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Однак, на відміну від "глубінного народа", це чудово усвідомлюють у найближчому оточенні "довічного". Павуки у банці вже потихеньку зжирають одне одного, аби забезпечити собі якісь шанси перемоги на капітанському містку російського "титаніка". Кадиров і Пригожин vs Шойгу та його міністерство. А є ще ж ФСБ, і тільки Господові Богу відомо, які настрої витають коридорами Луб'янки. Тому не слід геть ігнорувати варіант фізичного усунення Путіна, а, отже, реального "довічного правління".

Звільнивши окуповані території, українці таким чином поставлять крапку на виборчій кампанії у Росії. Там буде інша проблема – громадянська війна

По-друге, ЗСУ можуть суттєво прискорити "довічний термін" Путіна. Йдеться не тільки про можливість "палацового перевороту" унаслідок розчарування та гніву російської верхівки на авантюру "царя". Звільнивши окуповані території, українці таким чином поставлять крапку на виборчій кампанії у Росії. Там буде інша проблема – громадянська війна.

По-третє, над Путіним та його клікою висить, мов дамоклів меч, перспектива судового переслідування за воєнні злочини, вчинені росіянами в Україні. Якщо "вождь" і Ко сядуть на лаву Спеціального міжнародного трибуналу (не важливо, чи унаслідок переможного параду України на Красній площі, чи після торгів нового керівництва РФ із Заходом), то вирок цього суду буде насправді довічним терміном для "президента" Путіна. Або камера-одиночка, або кара на горло.

Тож Путін так чи інак "довічний". Він же цього так прагнув, авжеж?

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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