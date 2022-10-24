У МЗС назвали можливі формати спецтрибуналу для Росії за війну з Україною

Про це заявив посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич під час дискусійної програма в рамках першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, повідомляє кореспондент Еспресо.

Відомо, що Кориневич зауважив, що агресія РФ почалася в лютому 2014 року з тимчасової окупації АР Крим.

"Оскільки цей злочин, який почався в 2014 році, триває й зараз, ми впевнені, що одна з можливих відповідей - це створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. Створення цього Трибуналу, його робота і мандат, його юрисдикція будуть стосуватися власне злочину агресії проти України, який почався з Криму, і це буде правильна правова відповідальність для керівників РФ за все те, що вони вчиняли і вчиняють починаючи з кінця лютого 2014 року", - сказав Кориневич.

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Також він акцентував, що створення Спецтрибуналу є одним з пріоритетів української влади й додав, що Україна має декілька варіантів, як цей Трибунал може бути створений.

"Перший варіант – це створення Спеціального трибуналу на основі багатосторонньої угоди між країнами. Це означає, що Україна та уряди інших держав можуть підписати і ратифікувати угоду про створення такого Трибуналу і його статут, який буде додатком до цієї угоди", - зазначив Кориневич.

Окрім того, він також додав, що Спецтрибунал може бути створений на основі угоди між Україною та міжнародними організаціями, наприклад, ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію. Або Україна може укласти відповідну угоду з регіональними європейськими організаціями, наприклад, ЄС чи Радою Європи, оскільки нинішня російська агресія спричинила в Європі війну, найбільшу з часів Другої світової.

"Ми можемо укласти угоду між багатьма сторонами або між Україною і міжнародними організаціями. Україна працює над підготовкою проєкту такої угоди і готова співпрацювати з міжнародними партнерами. Ці проєкти розробляються так, щоб, незалежно від того, який варіант буде вибраний, ми могли підкоригувати ці документи і розпочати створення Трибуналу", - резюмував посол із особливих доручень МЗС.

Раніше, 19 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні.

6 липня заступник керівника радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю.

Парламент Нідерландів 20 жовтня підтримав створення спеціального трибуналу в Гаазі щодо збройної агресії Російської Федерації проти України.

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