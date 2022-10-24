English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У МЗС назвали можливі формати спецтрибуналу для Росії за війну з Україною

У МЗС назвали можливі формати спецтрибуналу для Росії за війну з Україною

24 жовтня, 2022 понедiлок
19:39
війна з Росією МЗС України

Україна опрацьовує кілька варіантів створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України, однак його мандат стосуватиметься злочину, який почався ще з тимчасової окупації Росією Криму наприкінці лютого 2014 року

Про це заявив посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич під час дискусійної програма в рамках першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, повідомляє кореспондент Еспресо.

Відомо, що Кориневич зауважив, що агресія РФ почалася в лютому 2014 року з тимчасової окупації АР Крим.

"Оскільки цей злочин, який почався в 2014 році, триває й зараз, ми впевнені, що одна з можливих відповідей - це створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. Створення цього Трибуналу, його робота і мандат, його юрисдикція будуть стосуватися власне злочину агресії проти України, який почався з Криму, і це буде правильна правова відповідальність для керівників РФ за все те, що вони вчиняли і вчиняють починаючи з кінця лютого 2014 року", - сказав Кориневич.

Читайте також: Тільки військова поразка та суд у Гаазі можуть зупинити Путіна, - дипломат Єльченко

Також він акцентував, що створення Спецтрибуналу є одним з пріоритетів української влади й додав, що Україна має декілька варіантів, як цей Трибунал може бути створений.

"Перший варіант – це створення Спеціального трибуналу на основі багатосторонньої угоди між країнами. Це означає, що Україна та уряди інших держав можуть підписати і ратифікувати угоду про створення такого Трибуналу і його статут, який буде додатком до цієї угоди", - зазначив Кориневич.

Окрім того, він також додав, що Спецтрибунал може бути створений на основі угоди між Україною та міжнародними організаціями, наприклад, ООН, яка може ухвалити відповідну резолюцію. Або Україна може укласти відповідну угоду з регіональними європейськими організаціями, наприклад, ЄС чи Радою Європи, оскільки нинішня російська агресія спричинила в Європі війну, найбільшу з часів Другої світової.

"Ми можемо укласти угоду між багатьма сторонами або між Україною і міжнародними організаціями. Україна працює над підготовкою проєкту такої угоди і готова співпрацювати з міжнародними партнерами. Ці проєкти розробляються так, щоб, незалежно від того, який варіант буде вибраний, ми могли підкоригувати ці документи і розпочати створення Трибуналу", - резюмував посол із особливих доручень МЗС.

  • Раніше, 19 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні.
  • 6 липня заступник керівника радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю.
  • Парламент Нідерландів 20 жовтня підтримав створення спеціального трибуналу в Гаазі щодо збройної агресії Російської Федерації проти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кримінал
Україна
МЗС
МЗС України
Військові новини
Читайте також:
Сергій Шойгу
24 жовтня, 2022 понедiлок
В ISW сказали, навіщо Шойгу дзвонив країнам НАТО і звинувачував Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
Сергій Шойгу
23 жовтня, 2022 неділя
Шойгу обдзвонює країни НАТО і звинувачує Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
Михайло Басараб
Автор Михайло Басараб
23 жовтня, 2022 неділя
Путіну потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 38.31
    Продаж 39.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
24 жовтня
20:38
Російський літак упав на будинок в Іркутську через низьку якість проведеного ремонту, - ГУР
20:15
З початку доби окупанти завдали по цивільних 3 ракетні та 7 авіаційних ударів і тричі били з РСЗВ, - Генштаб
20:13
OPINION
Ігор Гулик
Симоньян і Красовський: убивця у профіль та анфас
20:11
Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel
Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel
20:00
"Боротьба з наслідками русифікації": Ткаченко подякував окупантам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з Херсона
"Боротьба з наслідками русифікації": Ткаченко подякував окупантам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з Херсона
19:54
Ексклюзив
окупанти оркі русня
Росіяни проводять передислокацію військ на Півдні України, - офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук
19:44
Росія блокує роботу зернових ініціатив – це примус до переговорів, – морський експерт Клименко
19:36
В’ячеслав Богуслаєв
Суд заарештував президента "Мотор Січі" Богуслаєва, підозрюваного в держзраді та колабораціонізмі
19:19
Макеєв (у центрі) з дружиною Оленою з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром
Послом у Німеччині призначили спецпредставника МЗС з питань санкцій Макеєва
19:17
Інтерв’ю
міністр МЗС Тайваню Джозеф Ву
Тайвань, разом із Польщею та Чехією планує відбудовувати Україну – міністр Джозеф Ву
19:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:56
Ексклюзив
Ігор Романенко
"Починається променева хвороба": ексзаступник начальника Генштабу Романенко пояснив, як влаштована та діє "брудна" бомба
18:42
Ексклюзив
Крим- це Україна
Україні потрібно виробляти політичну позицію про післявоєнний статус Криму, - ексзаступниця міністра оборони Фролова
18:41
За пів години на Херсонщині ППО збила два ударні вертольоти армії РФ
18:36
Ексклюзив
Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"
Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"
18:29
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Система бездушна, необхідна фахова комунікація представників підрозділів з родинами загиблих військових,- громадський діяч Нетьосов
18:28
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
18:12
Дніпро-1 - Металіст
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
18:09
OPINION
Андрій Павлишин
Чому гауляйтери не квіслінґи?
18:06
світло
Кожна українська родина може на третину зменшити споживання електрики, - керівник YASNO
18:04
На фото: мурал на Харківщині
Українські митці розмалювали міста звільненої Харківщини патріотичними муралами
17:58
УПЛ: результати усіх матчів 9-го туру
17:53
Ексклюзив
Україна залишається головним постачальником продовольства для Лівану, - посол Осташ
17:51
У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва виявили громадянство РФ – "Схеми"
17:35
Ексклюзив
Роман Костенко
Зараз ми маємо унікальний шанс вибити противника на лівий берег Дніпра, - полковник СБУ Костенко
17:34
Еко-активісти кинули торт в обличчя восковій статуї Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо
Еко-активісти кинули торт в обличчя восковій статуї Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо
17:29
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб унеможливити втечу власних військ з Херсона, - військовий експерт Киричевський
17:10
Ексклюзив
пропаганда_російське ТБ
Новий тренд інформаційної війни росіян: це перша антигомосексуальна війна в історії людства, - радник МВС України Денисенко
17:09
Наталка Діденко
В Україні дощитиме, очікується вітер і туман: прогноз від Наталки Діденко на 25 жовтня
17:08
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба та Боррель обговорили запрошення в Україну місії МАГАТЕ
16:54
окупанти
У Токмаку на Запоріжжі лікарня заповнена пораненими окупантами після влучних ударів ЗСУ, - мер Мелітополя
16:52
На фото: гурт The Rasmus
The Rasmus показали, як тренувались співати українською
16:41
Ріші Сунак
Новим прем'єром Великої Британії стане Ріші Сунак
16:41
Астамура Гумбу, сина журналістів Наталії Іщенко та Сергія Моругіна, посмертно нагородили орденом "За мужність" 
16:21
Мобілізовані в РФ
Росія видаватиме мобілізованим бронежилети і шоломи іранського виробництва, - розвідка
16:10
Ексклюзив
Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді
У Святогірську потрібні харчі, теплі речі та автономні обігрівачі, - волонтер
16:00
OPINION
Галина Шумицька
Мова – як бронежилет, як прапор, як зброя, як вакцинація
15:56
Україна невдовзі отримає ще три комплекси ППО IRIS-T від Німеччини, – Шольц
15:56
ЗАЕС
РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах, - радник Шмигаля
15:49
Олександр Усик
Усик згоден змінити вагову категорію заради бою з найбагатшим боксером світу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV