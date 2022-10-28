Росіяни перетворили Маріуполь на місто безіменних могил, - омбудсмен Лубінець
Уповноважений з прав людини розповів про масові поховання мирних жителів у майже знищеному та окупованому росіянами українському Маріуполі
Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Братська могила на Старокримському цвинтарі продовжує збільшуватися. Спочатку окупанти там хоронили людей, яких безжалісно вбили масованими обстрілами, а нині кількість могил збільшується через смерті літніх людей, які не змогли виїхати з міста", - пише Лубінець.
Повідомляється, що ці поховання не мають прізвищ, лише номери. Також невідома кількість тіл в одній могилі.
Лубінець додав, що алгоритму пошуку родичами загиблого теж немає.
"Вбивці знищують сліди власних злочинів, і ніколи не фіксують їх. Однак після звільнення Маріуполя нашими воїнами, ми зможемо оцінити масштаби злочинних діянь росіян, і будемо ідентифікувати та з повагою ховати загиблих маріупольців.І винні за ці воєнні злочини понесуть найсуворішу і найсправедливішу відповідальність", - наголосив омбудсмен.
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