Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Братська могила на Старокримському цвинтарі продовжує збільшуватися. Спочатку окупанти там хоронили людей, яких безжалісно вбили масованими обстрілами, а нині кількість могил збільшується через смерті літніх людей, які не змогли виїхати з міста", - пише Лубінець.

Повідомляється, що ці поховання не мають прізвищ, лише номери. Також невідома кількість тіл в одній могилі.

Лубінець додав, що алгоритму пошуку родичами загиблого теж немає.

"Вбивці знищують сліди власних злочинів, і ніколи не фіксують їх. Однак після звільнення Маріуполя нашими воїнами, ми зможемо оцінити масштаби злочинних діянь росіян, і будемо ідентифікувати та з повагою ховати загиблих маріупольців.І винні за ці воєнні злочини понесуть найсуворішу і найсправедливішу відповідальність", - наголосив омбудсмен.

11 липня Андрющенко повідомив, що Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", будинки можуть обвалитися через вимиття фундаментів.

10 липня голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив в ефірі Еспресо, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України.

У тимчасово окупованому селищі Старий Крим під Маріуполем виявили нові місця масових поховань, у порівнянні з травнем кількість збільшилася вдвічі.

У липні в окупованому Маріуполі, в районі кладовища Некрополь, росіяни ексгумували рештки з масового поховання.

Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова винна у викраденні великої кількості українських дітей - з Маріуполя вона вивезла понад 1300 дітей.

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