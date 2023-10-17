Путін тисне по всьому світу через істерику, - політолог Цибулько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Близький Схід – це такий непрогнозований випадок, хоча з боку ХАМАС агресивність зростала. Особливо в останні тижні було видно, що ведеться якась підготовка. Тобто ізраїльські спецслужби щось розуміли, щось відстежували. Але й в Україні була підготовлена неспівмірна атака на Авдіївку, яка готувалася явно не менше двох місяців. Бо армією РФ було сконцентровано на східному фронті все, що стріляє. Росіяни використовували літаки, ствольну артилерію, системи залпового вогню, міномети й врешті-решт стягнули туди під 10 тисяч живої сили для атаки Авдіївки", - прокоментував політолог.

За його словами, розрахунок був на тотальне загострення, яке можна сприйняти як підготовку Путіна до візиту у Пекін.

"Мені здається, що Путіну дуже важливо було підготувати сильну переговорну позицію з Китаєм або ж посилити позицію Сі Цзіньпіна перед майбутньою зустріччю у листопаді на саміті АТЕС у Сан-Франциско. Судячи з того, як сприймають Путіна у Пекіні, то, мабуть, Сі Цзіньпіну ця послуга не знадобилася. Але така синхронізація кількох фронтів одночасно свідчить про те, що Путіну дуже потрібна якась переговорна позиція. Він тисне з останніх сил", - зауважив Володимир Цибулько.

Аналітик нагадав, що крім російської активності на українському напрямку був підірваний газогін Balticconnector, також було підірвано оптоволокно, яке паралельно йшло з цим газогоном.

"Сьогодні 17 жовтня з'явилася інформація, що так само були пошкоджені оптоволоконні лінії між Естонією та Швецією. Тобто бачимо одночасно на багатьох майданчиках гру Путіна. А сьогоднішнє застосування ATACMS, мабуть, стало відповіддю на спробу підвищити ставку. Путін почав істерично тиснути на всіх можливих майданчиках і сьогодні отримав першу ґрунтовну відповідь, яка виявилася дуже панічною для російських військ", - резюмував Цибулько.

Що відомо про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

19 вересня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Пізніше колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто.

Дипломат Валерій Чалий вважав, що приїзд Путіна до Китаю буде церемоніальним. Президент Росії скоріше демонструє і створює масовку для китайського лідера в його великих цілях, які він озвучив на партійному з'їзді.

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо" заявив, що Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій, та чекає, коли посиплеться путінський режим. Малоймовірно що це буде довготривала війна, але це буде спеціальна китайська операція, яка поверне те, що колись Росія в Китаю забрала.

17 жовтня очільник РФ Володимир Путін прибув у Пекін, де візьме участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань