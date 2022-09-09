Путін у розпачі, він тепер не має впевненості, - експосол у РФ Єльченко
Стан політичного здоров'я президента РФ Володимира Путіна дуже поганий, він не знає, що, як і про що говорити
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат та експосол України в Росії Володимир Єльченко.
"Я думаю, що стан політичного здоров'я Путіна дуже поганий. Це видно по картинці. Він у розпачі. Це однозначно - немає у його виступах того вогника, який раніше був. Я відчуваю, що він не знає, що говорити, як говорити і про що говорити. Він виглядає дуже невпевненим, я таким його не пам'ятаю. Я був присутній на десятках переговорів - це завжди був такий собі російський цар", - розповів він.
На думку Єльченка, цієї впевненості в Путіна тепер немає.
"Навіть на кадрах з навчань з Шойгу і Герасимовим було видно, що вся ця трійка почуває себе дуже невпевнено. Це результат тієї авантюри, яку вони розв’язали. Вони самі не знають, як з неї вийти. Сигнал постпреда РФ в ООН щодо готовності до переговорів - вони вже розуміють, що на полі бою вони нічого не досягнуть. Їм потрібна якась пауза", - сказав дипломат.
Він зауважив, що Україні не треба думати, що вона піде нам на користь.
"Пауза потрібна їм, щоб перегрупуватися, зібрати знову сили, провести якусь мобілізацію і робити те, що вони задумали. А ми прекрасно знаємо, що ця задумка, це повне знищення України, щоб вони не казали", - підсумував Єльченко.
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