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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін уникатиме оголошення загальної мобілізації, розуміючи, що з цією напругою він не впорається, - Марк Фейгін
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Путін уникатиме оголошення загальної мобілізації, розуміючи, що з цією напругою він не впорається, - Марк Фейгін

3 вересня, 2022 субота
14:22
війна з Росією Марк Фейгін

Російський опозиційний діяч Марк Фейгін вважає, що Путін не наважився на мобілізацію, саме тому були залучені ресурси приватних військових компаній. А зараз вони почали залучати засуджених у російських виправних колоніях

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Путін не хоче оголошувати загальну мобілізацію, бо справді є якась домовленість: Ви нас не рухаєте, ми вам не заважаємо владарювати. Путін це розуміє, бо розірвання цієї угоди означало б, що ці люди будуть дезертувати. Виникне соціальна напруга, яку невідомо як долати. Звичайно, ті, хто йдуть добровольцями, готові ризикувати за ці 200 тисяч в місяць, але є люди, які просто не хочуть помирати. Тому Путін уникатиме оголошення загальної мобілізації, розуміючи, що це напруга, з якою він може не впоратись, але вишукуватиме можливості, щоб поповнювати людські ресурси", - пояснив Фейгін.

Політик зауважив, що на окупованих територіях українських громадян намагаються кидати як гарматне м’ясо.

"На Донбасі, наприклад, йде мобілізація. Вони спочатку кинули строковиків на театр військових дій, на початку березня, у лютому вони там були. Але потихеньку вони почали від цього відходити, бо вони бояться обурення та напруги від родичів, батьків. Бо це справа не для строковиків, що це за спеціальна військова операція, куди треба використовувати сили звичайних по суті громадян, які призвані на військову службу", - додав він.

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