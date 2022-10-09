Путін увійшов у жахливий конфлікт з російською армією, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мало того, що ці нещасні мобілізовані люди не підготовлені, з’ясувалося, що для них нема ні спорядження, ні зброї, нічого. Але й цього Путіну видалося недостатньо. Чотири катастрофічні помилки Путіна - це мобілізація, анексія, спроби ядерного шантажу, підрив трубопроводу. Путін увійшов у жахливий конфлікт з армією. Два його пси, яких ненавидить уся армія - Пригожин і Кадиров кажуть, що треба весь Генеральний штаб РФ босими, з автоматами відправити як рядових, кров’ю спокутувати свою непідготовленість і зраду. А Путін у відповідь робить Кадирова генерал-полковником і підносить над усією армією", - підкреслив Піонтковський.

Політолог зауважив, що Путін у відчаї робить одну за одною найгрубіші помилки.

"Кадиров і Пригожин вже відкрито нападають на Герасимова. Вони кажуть, що всі так звані злочини Лапіна могли бути скоєні лише з відома Герасимова. Події розвиваються якнайкраще для завершення конфлікту в цьому році, за такої кількості конфліктів у вищому політичному керівництві й російському суспільстві. Звільнення Херсона буде смертельним ударом, політично Путін не переживе його", - наголосив Піонтковський.

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