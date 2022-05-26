Після війни західні інвестиції мають піти в Україну великим потоком, - нардеп Княжицький

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Деолігархізацію в Україні провів Путін. Оскільки, знищуючи підприємства олігархів, він значно зменшив статки цих людей. Однак Путін не провів політично деолігархізацію в України. Адже ці люди досі впливають на інформаційний простір в Україні. Єдиний телемарафон показав, кому влада делегує всю інформаційну політику. Зокрема, Коломойському, Ахметову, Фірташу, Пінчуку та Льовочкіну. Проте війна є дуже серйозним викликом, який повністю перебудує суспільство", - пояснив Княжицький.

Княжицький додав, що війна може знищити весь економічний потенціал України.

"Війна, на жаль, перебудує нашу країну повністю, бо знищить економічний потенціал України. Це означає, що олігархи блокували західні інвестиції в Україні. Після війни, ці західні інвестиції мають піти в Україну великим потоком. Однак, такі інвестиції підуть в нашу країну, якщо ми матимемо верховенство права та свободу слова. Тому деолігархізацію в нас проводить Путін та український народ, який проти нього воює. Потім, після перемоги України у війні з Росією, українці повинні будувати нову країну", - додав Княжицький.

23 березня мільярдер Рінат Ахметов заявив, що металургійні підприємства Маріуполя, які є у його власності, не працюватимуть під владою Росії.

Мільярдер Рінат Ахметов визнав, що Росія розв'язала війну проти України, а їхні дії - це геноцид та воєнні злочини