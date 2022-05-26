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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Після війни західні інвестиції мають піти в Україну великим потоком, - нардеп Княжицький
Ексклюзив

Після війни західні інвестиції мають піти в Україну великим потоком, - нардеп Княжицький

26 травня, 2022 четвер
14:33
війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що після перемоги України у війні з Росією, олігархи більше не зможуть блокувати західні інвестиції в українську економіку

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Деолігархізацію в Україні провів Путін. Оскільки, знищуючи підприємства олігархів, він значно зменшив статки цих людей. Однак Путін не провів політично деолігархізацію в України. Адже ці люди досі впливають на інформаційний простір в Україні. Єдиний телемарафон показав, кому влада делегує всю інформаційну політику. Зокрема, Коломойському, Ахметову, Фірташу, Пінчуку та Льовочкіну. Проте війна є дуже серйозним викликом, який повністю перебудує суспільство", - пояснив Княжицький.

Княжицький додав, що війна може знищити весь економічний потенціал України.

"Війна, на жаль, перебудує нашу країну повністю, бо знищить економічний потенціал України. Це означає, що олігархи блокували західні інвестиції в Україні. Після війни, ці західні інвестиції мають піти в Україну великим потоком. Однак, такі інвестиції підуть в нашу країну, якщо ми матимемо верховенство права та свободу слова. Тому деолігархізацію в нас проводить Путін та український народ, який проти нього воює. Потім, після перемоги України у війні з Росією, українці повинні будувати нову країну", - додав Княжицький.

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Україна
олігархи
Ахметов
Коломойський
російська агресія
Путін
деолігархізація
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