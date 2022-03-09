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Війна з Росією: хроніка
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Путін відкинув усі пропозиції США щодо деескалації та активізував свою військову кампанію, - Блінкен

9 березня, 2022 середа
21:04
Світ Ентоні Блінкен

Президент РФ Володимир Путін відкинув будь-який вихід, запропонований Вашингтоном для деескалації війни в Україні, і, навпаки, активізував свою військову кампанію

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

"Ми намагалися надати президенту Путіну можливі виходи. Він єдиний може вирішити, погоджуватися на них чи ні. Поки що кожного разу, коли була можливість зробити це, він натискав на педаль газу та продовжував рухатися вниз цією жахливою дорогою, яку він проклав", - сказав Блінкен на спільній пресконференції з головою британського МЗС Ліз Трасс.

"У нього зараз є чіткий план бути жорстоким щодо України, але з якою метою?" - заявив Блінкен, зазначивши, що українці показали, що не погодяться на будь-який "маріонетковий режим", який Путін може спробувати встановити замість обраного українського уряду.

"Якщо він спробує запровадити такий маріонетковий режим, утримуючи російські війська в Україні, це буде довга, кривава, затяжна біда", - підкреслив держсекретар США.

Блінкен назвав "абсурдними" пропозиції Кремля створити гуманітарні коридори, що ведуть до Росії та Білорусі.

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Володимир Путін
війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
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