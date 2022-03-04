Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським, - Пєсков
У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін відмовився від прямої розмови з президентом України Володимиром Зеленський
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Медуза.
Він також додав, що РФ нібито не відмовилась від ідеї "денацифікації" України.
- 3 березня президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл переговорів.
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