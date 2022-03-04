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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським, - Пєсков

Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським, - Пєсков

4 березня, 2022 п'ятниця
15:13
війна з Росією Путін

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін відмовився від прямої розмови з президентом України Володимиром Зеленський

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Медуза.

Він також додав, що РФ нібито не відмовилась від ідеї "денацифікації" України.

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переговори
Володимир Зеленський
Перемовини
Володимир Путiн
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