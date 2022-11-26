Путін використовує Пригожина як елемент залякування Заходу, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо"

"Кувалда, перехрещена зі шваброю, – головний символ сучасної Росії. Його й Кадирова – цього менше, бо він не титульної культури, тут може бути швидша реакція, бо як це – чеченець буде розстрілювати генералів? Пригожин кримінальник. Я з подивом прочитав, зараз багато публікацій з’явилося в центральній пропагандистській російській пресі, в який він був чудовий бригадир, коли сидів за розбій. Тобто йому створюють репутацію, що він чесний хлопець, ось так попав, але й у тюрмі поводився пристойно – отакої. Це щось неймовірне для апарату, для влади", - пояснив Фейгін.

Політик наголосив, що Путін буде використовувати Пригожина для того, щоб утриматись при владі

"Як таке може бути взагалі? Але моє трактування таке: Пригожина спеціально зростили, накачали. Для чого? Щоб він виконав дві важливі функції: перша – роль такого собі сатрапа, Малюти Скуратова з його опричниною чи преторіанською гвардією, як кому до вподоби. Все це робиться відносно Путіна, щоб він став фронтменом покарання й репресивного механізму кувалдою за нелояльність, саботаж, погану війну тощо. Він же ж відкрито пікірує міністерство оборони, так і заявляє. Не кажучи вже про того Бєглова, начальника, губернатора, якого він звинуватив у хабарництві, у держзраді, писав листи у генпрокуратуру й особисто їх проголошував. Це при тому, що Бєглов – не чужа Путіну людина. А ще є друга причина, через яку Пригожина піднесли з кувалдою і 37 тисячами зеків-комбатантів, які воюють всередині ПВК в Україні, – Путін його показує Заходу й каже: ви хочете, щоб мене не було, так от він буде. Ви йому хочете ядерну бомбу дати, цьому чуду-юду? І Захід на це ведеться". - додав він.

На початку листопада власник ПВК Вагнера Пригожин визнав втручання у вибори в США.

Також британська розвідка спіймала Пригожина на формуванні позитивного іміджу та брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі.

Окрім цього Пригожин повідомив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях РФ

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