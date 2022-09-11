Про це повідомив представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозев у твіттері.

"Він каже, що все (невдачі РФ в Україні, - ред.) через корупцію та некомпетентність в армії ("найманців обдурили з зарплатнею"). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху накажуть створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні", - пише Грозев.

Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок суботи, 10 вересня

11 вересня військовий експерт Іван Ступак заявив, що одним із головних чинників успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації противника.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості де нема інтернету.

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