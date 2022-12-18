Путін виступить на колегії міноборони РФ
Президент РФ Володимир Путін наступного тижня зустрінеться з керівництвом та провідними співробітниками російського міністерства оборони
Йдеться про розширене засідання колегії відомства. Про це у неділю, 18 грудня 2022 року, поінформували у пропагандистський програмі "Москва. Кремль. Путін" на державному телеканалі "Росія-1".
"Чекаємо на важливі заяви", - сказав автор програми Павло Зарубін.
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Також наступного тижня Путін летить до Мінська, де особисто зустрінеться з керівником Білорусі Олександром Лукашенком.
Відвідини Путіним Лукашенка призначені на понеділок, 18 грудня.
У п'ятницю, 16 грудня, Путін практично цілий день провів у російському генштабі, де заслухав "пропозиції командувачів щодо найближчих і середньострокових дій".
- На думку низки українських та західних військових, у лютому наступного 2023 року РФ спробує повторно піти на Київ з півночі.
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