Путін втрачає контроль над позиціями в Азії, - китаєзнавець Федічев
Член Української асоціації китаєзнавців Олександр Федічев вважає, що втрата Путіним контролю над країнами Азії пов’язана з провальною війною в Україні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сі Цзіньпін перебирає на себе повноваження й контроль над регіоном Центральної Азії, насамперед над Казахстаном, і Путін цей контроль швидко втрачає. Це пов’язано з провальною війною в Україні, з тим, що його вплив базувався на минулих здобутках і минулої потужності Росії, на страху країн Центральної й Східної Азії перед російською економічною потужністю та зброєю", - зауважив Федічев.
За його словами, лідери азійських країн бачать, що економічна потужність Росії втрачає свої позиції, російська армія - це вже не друга армія у світі.
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