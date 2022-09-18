Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сі Цзіньпін перебирає на себе повноваження й контроль над регіоном Центральної Азії, насамперед над Казахстаном, і Путін цей контроль швидко втрачає. Це пов’язано з провальною війною в Україні, з тим, що його вплив базувався на минулих здобутках і минулої потужності Росії, на страху країн Центральної й Східної Азії перед російською економічною потужністю та зброєю", - зауважив Федічев.

За його словами, лідери азійських країн бачать, що економічна потужність Росії втрачає свої позиції, російська армія - це вже не друга армія у світі.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат Держдуми та відомий відеоблогер Марк Фейгін вважає, що Путін тепер не є головним героєм в Азії

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