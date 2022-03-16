Путіну загрожує фізичне знищення від найближчого оточення. У президента РФ залишилися лише три "кишенькові" олігархи, – Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що президент РФ Володимир Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
"Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в РФ. "Кишеньковими" залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто. Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них Путін побоюється "удару в спину", - повідомляє ЦПД.
Центр протидії дезінформації вважає, що олігархи не можуть миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану.
"Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції. Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища. І якщо Путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення", - йдеться у повідомленні.
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