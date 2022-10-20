Про це він розповів у ефірі телеканалу Еспресо.

"Путін вважає, що холод і зима – це його зброя проти нас. І що нею він схилить нас до якихось рішень, до припинення наступу і звільнення наших територій", - сказав Микола Волохов.

Командир підрозділу розвідників Terra вважає, що це російська армія зазнає значних втрат і невдач з настанням холоду.

"Але насправді зима примусить його воїнів відступати й задуматися увесь російський народ, для чого вони взагалі сюди полізли та усвідомити, що для них нічим гарним це не закінчиться. Це вже нічим гарним не закінчується. Тому скажу, що для них все досить погано", - додав він.

У РФ почали створювати інформаційні умови для того, щоб виправдати повний відступ своїх солдатів з правого берега Дніпра та втрату Херсона.

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