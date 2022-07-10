Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін вже дає задню. Ми знищили велику кількість техніки окупанта. Наша артилерія знищує в тилу ворога склади з боєприпасами, рушить логістичні маршрути. Путін робить заяви для свого people (люди, - ред.), щоб підняти свій авторитет", - зазначив Шакун.

Також офіцер обласної тероборони Луганщини додав, що українські захисники вчаться кожен день.

"Кремль й далі може закидати нас гарматним м’ясом. Українські захисники вчаться кожен день. З передової виходять справжні воїни України. Ми зморені, але відновлюємося. Спочатку хлопці ТрО Луганщини були не навчені, без бойового злагодження, зараз - це зовсім інші бійці. Нам потрібно більше зброї, - наголосив Шакун.

Президент Путін у четвер, 7 липня, сказав, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала" і якщо Захід хоче перемогти армію РФ на полі бою то може спробувати

В Офісі президента України відреагували на останній виступ президента РФ Володимира Путіна з погрозами українцям

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