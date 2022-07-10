Путін вже дає задню, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
Офіцер обласної тероборони Луганщини Сергій Шакун зазначив, що на Луганщини українські захисники знищили велику кількість ворожої техніки та живої сили
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін вже дає задню. Ми знищили велику кількість техніки окупанта. Наша артилерія знищує в тилу ворога склади з боєприпасами, рушить логістичні маршрути. Путін робить заяви для свого people (люди, - ред.), щоб підняти свій авторитет", - зазначив Шакун.
Також офіцер обласної тероборони Луганщини додав, що українські захисники вчаться кожен день.
"Кремль й далі може закидати нас гарматним м’ясом. Українські захисники вчаться кожен день. З передової виходять справжні воїни України. Ми зморені, але відновлюємося. Спочатку хлопці ТрО Луганщини були не навчені, без бойового злагодження, зараз - це зовсім інші бійці. Нам потрібно більше зброї, - наголосив Шакун.
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