Путін, як і Сталін, намагається стерти з лиця землі українців, тому ми як ніхто розуміємо біль кримських татар – Порошенко

Про це він написав у Facebook в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

І сьогодні, як у 1944-му році, Кремль застосовує сталінські методи, намагаючись знищити цілий народ, – зазначає Порошенко.

"Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли Москва розв’язала геноцид кримських татар. Кількість жертв і досі не злічити, бо ми добре пам’ятаємо, як робилась офіційна статистика в СРСР. Гірко усвідомити, що сьогодні це відбувається знову. Сотні тисяч людей російські військові проводять через фільтраційні табори, незаконно вивозять на підконтрольну Росії територію. Досі переслідують активістів в Криму, зникають люди", – пише Порошенко.

"Події 18 травня 1944 року, як події лютого 2014 та 2022 років об’єднує один організатор – Кремль, Москва. Яку б подобу він не мав: чи то Сталін, чи то Путін, для нас це – один чорт. Клуб шанувальників Сталіна, який нині верховодить за кремлівською стіною, відновив політику переслідування. "Русскій мір" в Україні, окупованому Криму та на Донбасі носить яскраво забарвлений ксенофобський антикримськотатарський, антиукраїнський характер. Путін, як і Сталін, намагається знищити цілу націю, стерти з лиця землі українців. Тому ми як ніхто розуміємо біль кримських татар. Їхній біль – це біль усіх нас", – зазначає п’ятий президент.

"Упевнений, покарання за незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України, арешти, утиски свідомих українців і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск над невинними людьми, безслідне їх зникнення є неминучим для Росії, як Страшний суд перед Богом. А Україна переможе! Переможе та відродиться", – наголошує Петро Порошенко.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

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