Путін заявив, що йде на самоізоляцію через випадки COVID-19 в оточенні
Президент Росії Володимир Путін заявив, що йде на самоізоляцію через випадки коронавірусу в своєму оточенні
Про це повідомляє сайт президента РФ.
"Путін повідомив, що в зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні пресслужби.
З огляду на це президент Росії візьме участь на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ, засіданні Ради глав держав - членів Шанхайської організації співпраці і засіданні глав держав - членів ОДКБ і ШОС в режимі онлайн.
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