Путін заявив, що йде на самоізоляцію через випадки COVID-19 в оточенні

Про це повідомляє сайт президента РФ.

"Путін повідомив, що в зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні пресслужби.



З огляду на це президент Росії візьме участь на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ, засіданні Ради глав держав - членів Шанхайської організації співпраці і засіданні глав держав - членів ОДКБ і ШОС в режимі онлайн.