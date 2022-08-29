Путін збирався пред'явити світу на саміті G20 пропозицію нової геополітичної реальності, - політексперт Кулик
Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, вважає, що Путін на саміті у листопаді збирався показати вихід російських військ на адміністративні кордони Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, де на той час мали вже відбутися, так звані, референдуми
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Будь-які втрати та стратегічні відступи російської армії для Путіна є неприйнятні. Загалом кажучи, у Москві вже намалювали карту, на якій вони собі означили майбутні анексовані території, куди входять Запорізька та Херсонська області. І зараз відступати, тим більше йти з Херсону, для російської влади є поразкою, як іміджевою, так і політичною та геополітичною втратою. Власно кажучи, Путін вже малював собі певну пропозицію для світу нової геополітичної реальності, яку він намагався б продати під час саміту G20. І саме туди у листопаді він збирався везти, що підтверджують навколокремлівські інсайдери та експерти, вихід російських військ на адміністративний кордон Донбасу і території Запорізької та Херсонської областей, де на той час мали відбутися, так звані, референдуми. І оцю нову геополітичну реальність, як переговорну позицію, Путін хотів пред'явити світу", - пояснив політексперт.
Віталій Кулик зазначив, що зараз, коли фактично ЗСУ почали контрнаступальну операцію і тіснять російські війська на Півдні, то це є тим, що не вписується у ту намальовану путінську картину.
"Очевидно, що тікати чи відступати противник не збирається, а звільняти Південь від окупантів доведеться ще деякий час, тому що можлива різна динаміка звільнення наших територій від російського окупанта, тобто це історія поступового витіснення росіян з українського Півдня", - зауважив Кулик.
- 29 серпня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України
- Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ намагалася штурмувати Потьомкине на Херсонщині та ще щонайменше 11 пунктів на Донеччині
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