Путін збирався пред'явити світу на саміті G20 пропозицію нової геополітичної реальності, - політексперт Кулик

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Будь-які втрати та стратегічні відступи російської армії для Путіна є неприйнятні. Загалом кажучи, у Москві вже намалювали карту, на якій вони собі означили майбутні анексовані території, куди входять Запорізька та Херсонська області. І зараз відступати, тим більше йти з Херсону, для російської влади є поразкою, як іміджевою, так і політичною та геополітичною втратою. Власно кажучи, Путін вже малював собі певну пропозицію для світу нової геополітичної реальності, яку він намагався б продати під час саміту G20. І саме туди у листопаді він збирався везти, що підтверджують навколокремлівські інсайдери та експерти, вихід російських військ на адміністративний кордон Донбасу і території Запорізької та Херсонської областей, де на той час мали відбутися, так звані, референдуми. І оцю нову геополітичну реальність, як переговорну позицію, Путін хотів пред'явити світу", - пояснив політексперт.



Віталій Кулик зазначив, що зараз, коли фактично ЗСУ почали контрнаступальну операцію і тіснять російські війська на Півдні, то це є тим, що не вписується у ту намальовану путінську картину.



"Очевидно, що тікати чи відступати противник не збирається, а звільняти Південь від окупантів доведеться ще деякий час, тому що можлива різна динаміка звільнення наших територій від російського окупанта, тобто це історія поступового витіснення росіян з українського Півдня", - зауважив Кулик.

29 серпня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ намагалася штурмувати Потьомкине на Херсонщині та ще щонайменше 11 пунктів на Донеччині

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