Путін згадав про Чубайса невипадково, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Еліта виявилася дуже низького ґатунку, усі ці "чубайси". А з Чубайсом я був в одній фракції "Вибір Росії" в парламенті колись у 1993-1995 роках, якою керував Єгор Гайдар. Я б сказав, що Чубайс обраний під приціл невипадково, про нього згадав Путін з двох причин. По-перше, тому що Чубайс представляє "системних лібералів", а по-друге, тому що Чубайс втік, саме це слово "втік". І схоже, що Чубайс таки втікав, бо він не поїхав у відрядження, не погодив свою відсутність на роботі, перехід та від’їзд із Росії. Ймовірно, він дійсно, як у спецоперації, сів у якийсь приватний джет і з літака, перетинаючи кордон з Туреччиною, надіслав заяву про звільнення з посади помічника Путіна, хоча це громадська посада. Я думаю, що конфігурація скоріш за все була такою. І це вже образа - він зрадник, розумієте?", - прокоментував опозиційний політик.

Марк Фейгін зауважив, що Чубайс хоч і мовчить, тому його необов’язково просто зараз ліквідувати, адже він не виступає проти війни. Але ж ми розуміємо, що Чубайс знає дуже багато.

23 березня 2022 року стало відомо, що Анатолій Чубайс подав у відставку з посади радника Володимира Путіна та виїхав з Росії.

31 липня повідомлено, що Анатолія Чубайса ушпиталено до реанімаційного відділення однієї з клінік в Італії

1 серпня Європейське розвідувальне агентство розпочало розслідування після госпіталізації колишнього спецпредставника президента Росії з міжнародних організацій та сталого розвитку, ексглави Роснано Анатолія Чубайса

7 серпня у La Repubblica інформували, що Анатолія Чубайса виписали з лікарні в Італії

Довідка

В 1990-их роках Чубайс був одним з головних натхненників і провідників ринкових реформ у Росії. Працював у командах Собчака, Гайдара, Єльцина.

Очолював адміністрацію президента Бориса Єльцина. Потім був віцепрем'єром та міністром фінансів.

За Медведєва очолив держкорпорацію "Роснано".

У зв'язку із повномасштабним російським вторгненням до України (24 лютого 2022 року) виїхав з РФ зі своєю дружиною Авдотьєю. Їх бачили у різних місцях - в Туреччині, на Кіпрі, в Дубаї та в Італії.

При цьому відкрито російську агресію Чубайс не засуджує. Близькі люди пояснюють це його острахом перед нібито неминучим в такому разі замахом, оскільки правитель Росії Володимир Путін і його оточення сприймуть це як "зраду".

В Україні, до речі, Чубайс в дитинстві навчався у школах. У 1-ий клас він пішов до школи № 38 в Одесі (1962). Потім навчався у школі № 6, що у Львові.

Після Львова переїхав з батьками до Санкт-Петербургу (тодішня назва - Ленінград).

Його батько, Борис Матвійович Чубайс, був відставником полковником, учасником Другої світової війни. Викладав марксизм-ленінізм.

Ще один син Бориса Чубайса, Ігор Чубайс, є вченим-філософом та налаштованим проти режиму Путіна опозиціонером.