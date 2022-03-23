Спецпредставник Путіна з питань розвитку Чубайс звільнився і виїхав з Росії через війну в Україні, - Bloomberg
Представник Володимира Путіна з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс подав у відставку та виїхав із Росії
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова двох джерел.
За інформацією агентства, Чубайс залишив свій пост і виїхав з РФ через свою опозицію війні Володимира Путіна в Україні.
Чубайс, відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років, наразі є чиновником найвищого рівня, який порвав із Кремлем через вторгнення. Чубайс також дав Путіну першу роботу в Кремлі в середині 90-х років і спочатку вітав його прихід до влади в кінці того десятиліття.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит агентства про коментар.
- За даними української розвідки, російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити свого президента Володимира Путіна.
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