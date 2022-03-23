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Спецпредставник Путіна з питань розвитку Чубайс звільнився і виїхав з Росії через війну в Україні, - Bloomberg

23 березня, 2022 середа
15:03
Світ Анатолій Чубайс

Представник Володимира Путіна з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс подав у відставку та виїхав із Росії

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова двох джерел.

За інформацією агентства, Чубайс залишив свій пост і виїхав з РФ через свою опозицію війні Володимира Путіна в Україні.

Чубайс, відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років, наразі є чиновником найвищого рівня, який порвав із Кремлем через вторгнення. Чубайс також дав Путіну першу роботу в Кремлі в середині 90-х років і спочатку вітав його прихід до влади в кінці того десятиліття.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит агентства про коментар.


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війна з Росією
Володимир Путiн
Анатолій Чубайс
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