Спецпредставник Путіна з питань розвитку Чубайс звільнився і виїхав з Росії через війну в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова двох джерел.



За інформацією агентства, Чубайс залишив свій пост і виїхав з РФ через свою опозицію війні Володимира Путіна в Україні.



Чубайс, відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років, наразі є чиновником найвищого рівня, який порвав із Кремлем через вторгнення. Чубайс також дав Путіну першу роботу в Кремлі в середині 90-х років і спочатку вітав його прихід до влади в кінці того десятиліття.



Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит агентства про коментар.

За даними української розвідки, російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити свого президента Володимира Путіна.



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