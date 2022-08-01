Про це повідомляє Reuters.

Джерела Reuters повідомляють про факт вивчення європейським розвідувальним агентством цієї справи, але наразі не оприлюднило результати.

Деякі експерти, до яких звернулися журналісти Reuters, не погоджується з версією низки ЗМІ та опозиційних російських активістів, які переконані, що Чубайс міг бути отруєний.

"Я не думаю, що це отруєння", – сказав співрозмовник агентства, додавши, що Чубайс досі залишається у реанімації.

У березні спецпредставник Путіна з питань розвитку Чубайс звільнився з посади і виїхав з Росії через війну в Україні. Зараз він перебуває в реанімації в Європі з рідкісним імунним розладом. 67-річний Чубайс страждає на синдром Гійєна-Барре, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.

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