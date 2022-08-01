У Європі розпочали розслідування загадкової недуги колишнього соратника Путіна Чубайса
Європейське розвідувальне агентство розпочало розслідування після госпіталізації колишнього спецпредставника президента Росії з міжнародних організацій та сталого розвитку, ексглави Роснано Анатолія Чубайса
Про це повідомляє Reuters.
Джерела Reuters повідомляють про факт вивчення європейським розвідувальним агентством цієї справи, але наразі не оприлюднило результати.
Деякі експерти, до яких звернулися журналісти Reuters, не погоджується з версією низки ЗМІ та опозиційних російських активістів, які переконані, що Чубайс міг бути отруєний.
"Я не думаю, що це отруєння", – сказав співрозмовник агентства, додавши, що Чубайс досі залишається у реанімації.
- У березні спецпредставник Путіна з питань розвитку Чубайс звільнився з посади і виїхав з Росії через війну в Україні. Зараз він перебуває в реанімації в Європі з рідкісним імунним розладом. 67-річний Чубайс страждає на синдром Гійєна-Барре, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.
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