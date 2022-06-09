Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Цей конфлікт не буде швидким і у Путіна є час. Лукашенко розраховував на один - три місяці та вважав, що йому вдасться утриматися від прямої участі. Тому максимально відтягував час. Білоруси брали участь, але це робилося приховано. Зараз вже у Білорусі ухвалено рішення про створення південного командування і відбувається відкрита підготовка. Путін дотиснув Лукашенка. Зараз Лукашенко намагається, під приводом необхідності підготовки сил та створення додаткових структур, відтягнути час ще на пару місяців, сподіваючись на зміну ситуації. Наприклад, Україна починає контрнаступ, але знову ж таки Путін буде вимагати від Лукашенка зробити удар у спину і відволікти українську армію на півночі", - зауважив Самусь.



Військовий аналітик також додав, що Путін втягує Лукашенка у війну. Лукашенка намагався б вискочити з цієї пастки, але Путін його не відпустить.



"Білоруські вояки будуть заходити на територію України у російській формі, для введення в оману і створення збентеження серед українців. Будь - який солдат, який зайде на територію України - це агресор і буде знищений. Для білоруського народу це буде трагедія. Тому що білоруси не росіяни, з точку зору ментальності та пропаганди, але це їхні внутрішні проблеми. Нехай вже прибирають свого трошки неадекватного вусатого лідера" - підкреслив Самусь.

Самопроголошений президент Білорусі на нараді в міністерстві оборони 26 травня розпорядився створити оперативне командування збройних сил країни на південному напрямку

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що українські військові "знесуть голову" будь-кому, хто спробує розділити країну

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb