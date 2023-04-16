Путін зустрівся у Москві з міністром оборони Китаю

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на коментар прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Путін провів робочу зустріч із членом Держради Китаю, міністром оборони КНР Лі Шанфу", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Путін заявив, що відносини РФ та Китаю добре розвиваються за всіма напрямками, у тому числі по лінії військових відомств.

Він також розповів, що країни регулярно обмінюються військовою інформацією та проводять спільні навчання. Своєю чергою міністр оборони КНР сказав, що "відносини двох країн перевершують військово-політичні союзи холодної війни".