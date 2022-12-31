Путіна не обходить, що залишиться від росіян: Зеленський звернувся до населення РФ

Про це стало відомо з його telegam-каналу, 31 грудня.

Володимир Зеленськи звернувся російською мовою до населення РФ та зазначив, що Путін хоче показати, що у нього за спиною військові, що він - попереду.

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"Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну і ваше майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна не пробачить", - сказав він.