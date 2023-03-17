Про це в ефірі Еспресо заявила юристка Катерина Рашевська.

"Видача ордера на арешт Путіна є логічною та очікуваною, бо саме він призначив Марію Львову-Бєлову у жовтні 2021 року. Це його людина, всі її родичі фігурують на вищих посадах - в мінкульті РФ, РПЦ. Їй добряче віддячили за імплементацію даної геноцидної політики проти української нації. Це рішення Міжнародного кримінального суду - рокове та надзвичайно сміливе. МКС може змінити кваліфікацію злочину і ми очікуємо, що в майбутньому це буде саме геноцид. МКС під час гарячої фази конфлікту набирається сміливості вийти та видати арешт на чинного главу держави", - зазначила вона.

Юристка наголосила, що у Римському статуті прописано, що посада не має значення для притягнення до відповідальності.

"Фактично, Путіна перетворили на політичний труп, а для цієї особи бути політичним трупом синонімічно фізичній смерті. У 123 країнах світу тепер Путін буде особою, якого мають затримати та передати в Гаагу, також країни, що є не членами МКС, але співпрацюють можуть затримати Путіна та Белову. Це дуже сміливий та необхідний крок. Ми сподіваємось, що це допоможе зупинити даний злочин, мова йде про сотні тисяч дітей, та допоможе ідентифікувати дітей та повернути назад на Батьківщину", - підсумувала Рашевська.