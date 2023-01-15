Путіна скинуть або військові, або бізнесмени, - президент Чехії Земан

Про це повідомляє видання České noviny.

За словами Земана, "у бізнесменів є виправдане відчуття, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам".

"Не виключено, що якщо російські війська і надалі залишатимуться в Україні, Путіна скинуть або військові, або бізнесмени. Солдати програють, і вони відчувають, що це через те, що політичне керівництво країни слабке і недостатньо їх підтримує", - цитує президента видання.

Земан також заявив, що порадив би Путіну вивести війська з України.

"Я б йому абсолютно по-дружньому сказав, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він на словах визнав свою помилку, він міг би визнати її, вивівши армію", - сказав він.

Видання зазначає, що після повномасштабного вторгнення Земан змінив свою позицію, наприклад щодо санкцій, які він раніше критикував. Він також заявив, що його відносини з Путіним базуються на економічній дипломатії, оскільки раніше Росія була постачальником "дуже дешевої енергетичної сировини".

"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно жодних причин виступати проти Володимира Путіна. Все змінилося лише після нападу на Україну, тому що це вже те, що навіть економічна дипломатія може пробачити", - додав президент Чехії.

14 січня у Чехії проголосували у першому турі виборів президента. Після відновлення державної незалежності Чехії й до 2013 року главу чеської держави обирали у парламенті. Першим і поки що єдиним всенародно обраним президентом сучасної Чехії є Мілош Земан, новий очільник держави буде обраний у другому турі.

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