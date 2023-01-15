Путіна скинуть або військові, або бізнесмени, - президент Чехії Земан
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що Путіна від влади усунуть або військові, які розуміють слабкість свого керівництва, або бізнесмени, які відчувають влив санкцій проти РФ
Про це повідомляє видання České noviny.
За словами Земана, "у бізнесменів є виправдане відчуття, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам".
"Не виключено, що якщо російські війська і надалі залишатимуться в Україні, Путіна скинуть або військові, або бізнесмени. Солдати програють, і вони відчувають, що це через те, що політичне керівництво країни слабке і недостатньо їх підтримує", - цитує президента видання.
Земан також заявив, що порадив би Путіну вивести війська з України.
"Я б йому абсолютно по-дружньому сказав, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він на словах визнав свою помилку, він міг би визнати її, вивівши армію", - сказав він.
Видання зазначає, що після повномасштабного вторгнення Земан змінив свою позицію, наприклад щодо санкцій, які він раніше критикував. Він також заявив, що його відносини з Путіним базуються на економічній дипломатії, оскільки раніше Росія була постачальником "дуже дешевої енергетичної сировини".
"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно жодних причин виступати проти Володимира Путіна. Все змінилося лише після нападу на Україну, тому що це вже те, що навіть економічна дипломатія може пробачити", - додав президент Чехії.
- 14 січня у Чехії проголосували у першому турі виборів президента. Після відновлення державної незалежності Чехії й до 2013 року главу чеської держави обирали у парламенті. Першим і поки що єдиним всенародно обраним президентом сучасної Чехії є Мілош Земан, новий очільник держави буде обраний у другому турі.
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