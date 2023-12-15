Путініст Охлобистін заявив, що на окупованому Донбасі з дружиною і дітьми потрапив під артобстріл

Про це він розповів російському пропагандистському виданню "Аргументы и Факты".

Російський актор Іван Охлобистін, який підтримує політику президента РФ Володимира Путіна та неодноразово закликав вбити всіх українців, поділився, що приїжджав у зону бойових дій разом із дружиною та доньками.

"Так! І з зятьком. Я потім і з синами туди їздив", - пригадав путініст.

На окуповані українські території, де точаться бої, Охлобистін бере своїх нащадків, щоб "показати справжнє життя" на Донбасі.

"Звичайно, страшно. А що робити? Вони повинні розуміти, що відбувається, адже вони не розуміли. Досі наша інформаційна сфера не може донести до молодого покоління, що відбувається. Старшому поколінню нічого не треба доводити, ми знаємо самі. А ось дітям нічого не пояснили", - зазначив він.

Актор розповів, що під час таких поїздок вони з сімʼєю потрапляли під обстріл.

"Ми рази чотири, а може, й більше були там із дітьми. Ракети прилітали прямо поряд із нами – за нами, перед нами. Під артилерійські обстріли ми потрапляли. Але нас Господь береже", - додав він.

Раніше він заявляв, що треба розібратися з українською мовою, адже вона завжди становитиме для Росії небезпеку, адже допомагає самоідентифікації української нації.

