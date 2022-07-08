Путінське "ми ще не починали" - викликає посмішку, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



Сергій Згурець прокоментував слова Путіна про те, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала".



"Ми вже тривалий час ведемо бойові дії, за цей період знищено близько 30% найбільш боєздатного особового складу армії РФ, також завдано значних втрат російській військовій техніці. Як ми бачимо, зараз почався процес витягування старої техніки з баз зберігання росіян і формування добровольчих батальйонів, які мають низький рівень підготовки, але під пропагандистськими гаслами їх штовхають на фронт. І ця динаміка нам цілком зрозуміла. А фраза Путіна, що "ми серйозно ще не починали", викликає насправді усмішки. Якби все було можливо, то у них був би абсолютно інший результат", - зазначив аналітик.

З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет

7 липня президент Путін сказав, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала" і якщо Захід хоче перемогти армію РФ на полі бою, то може спробувати