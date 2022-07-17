Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Путінські командири - це люди без честі, без шани, бо вони дають накази на вбивство цивільних, вони бомбардують міста, села, де вбивають невинних людей. Це найбільший недолік російської армії - командири, яких виховує собі Путін, які мають бути бездумними автоматами, машинами для вбивства як цивільних, так і своїх солдатів", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що інтелектуально Путін близький до совєцького диктатора Сталіна, адже президент РФ так само ставиться до солдатів, як до гарматного мʼяса.

"Я від самого початку війни говорю, що найбільшою проблемою є російські командири. Вони думали, що у XXI ст можна мати таке нелюдське ставлення до своїх солдатів. Вони трактують їх як гарматне м’ясо, як за Сталіна. Схоже на те, що інтелектуально Путін близький до Сталіна. І він так розуміє війну: не важливо, якою є ціна, важлива ціль. Російські командири у стратегії Путіна жертвують своїми солдатами", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

14 липня британська розвідка повідомила, що за останні дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.

За оцінками британської розвідки 15 липня, наступними цілями окупантів будуть Сіверськ та Бахмут.

16 липня британська розвідка повідомила, що скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло "зменшенню імпульсу" загарбників.

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