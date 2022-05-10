Путінський режим в пастці: як оголосити мобілізацію, якщо росіяни звикли пити горілку і дивитись війну по ТБ, — нардеп Наливайченко
Нардеп Валентин Наливайченко переконаний, РФ не має ні економічних, ні військових ресурсів для мобілізації
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Наливайченко наголосив, що головна пастка путінського режиму в тому, що в разі мобілізації росіяни більше не зможуть відсиджуватись вдома і спостерігати за війною, тепер їх кинуть на передові лінії фронту.
"Російська пропаганда довший час показувала росіянам віртуальну війну: вони сиділи на дивані, пили горілку і їли картоплю, а по телебаченню їм показували, як ракети знищують в Україні об’єкти. Ось на чому була зосереджена російська пропаганда. А зараз, коли постало питання мобілізації, адже ЗСУ знищують серйозно сили РФ, то путінський режим опинився у пастці. Як тепер вони скажуть, що необхідна мобілізації?", – зазначив Наливайченко.
Нардеп додав: будь-яке рішення, яке б зараз ухвалювала РФ щодо мобілізації, є програшним.
"У Росії не має ні економічних, ні мобілізаційних ресурсів зараз, а також того необхідного військового резерву, який так давно їм потрібен. Що більше, цю ситуацію послаблюють санкції, які вже другий місяць діють проти РФ", – сказав Наливайченко.
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29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян
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