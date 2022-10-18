Путіну подарували фотоальбом з дружинами учасників війни проти України

Про це повідомляє RIA "Kremlinpool".

Самарський губернатор Дмитро Азаров подарував Путіну альбом із фотовиставки жінок у кітелях своїх чоловіків, які беруть участь у спецоперації

Президент оцінив фото, заявивши, що вони красуні.

Губернатор додав, що ініціативу вже підхопили інші регіони, які також вирішили зробити схожі альбоми. Вони, за словами чиновника, мали б, чомусь, надихати до роботи тих, хто залишається в тилу.

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