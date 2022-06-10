Про це інформує Українська Правда.

За даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, попри явні невдачі Росії у війні, 78% громадян РФ схвалюють діяльність президента Путіна. А 80% росіян довіряють йому.

"На пряме запитання про довіру Володимиру Путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, Михайлу Мішустіну – 63,5%, Геннадію Зюганову – 33, 1%, Сергію Миронову – 29,2% опитаних, Леоніду Слуцькому – 17,9%, Олексію Нечаєву – 10,1%", - повідомляє Центр.

Також повідомляється, що показник схвалення діяльності Путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.

Крім того, рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду РФ за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.

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