Путіну вірять 80,8% росіян, його дії схвалюють понад 78,3%, - Всеросійський центр вивчення громадської думки
Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив результати недавнього опитування серед населення Росії
Про це інформує Українська Правда.
За даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, попри явні невдачі Росії у війні, 78% громадян РФ схвалюють діяльність президента Путіна. А 80% росіян довіряють йому.
"На пряме запитання про довіру Володимиру Путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, Михайлу Мішустіну – 63,5%, Геннадію Зюганову – 33, 1%, Сергію Миронову – 29,2% опитаних, Леоніду Слуцькому – 17,9%, Олексію Нечаєву – 10,1%", - повідомляє Центр.
Також повідомляється, що показник схвалення діяльності Путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.
Крім того, рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду РФ за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.
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