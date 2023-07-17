ПВК Вагнера - це Троянський кінь для Лукашенка, - білоруський громадський діяч Бульба
Білоруський громадський діяч Сергій Бульба, керівник "Беларусь 2.0. Робім разам" виокремив два Троянських коня Лукашенка: ядерна зброя та ПВК Вагнера
Про це він заявив у етері Еспресо.
"Перший Троянський кінь - це ядерна зброя. Лукашенко дуже сподівався, що ядерна зброя стане гарантом, що на нього ніхто не нападе і, що він зможе правити до смерті", - зазначив громадський діяч.
Проте, як повідомив Бульба, Лукашенко не передбачив, що разом із ядерною зброєю, згідно з договором із Росією, відразу заїжджає військовий контингент, бо росіяни не розглядали ситуацію інакше, ніж "ракети плюс солдати". За його словами, така ситуація дуже здивувала білорусів.
"Будь-який транзит влади, який не буде подобатися Росії й вона (Росія - ред.) зможе ввести свої війська і сказати міжнародному суспільству, що це зроблено для того, щоб ядерна зброя не потрапила у треті руки", - сказав він.
Сергій Бульба зазначив, що ПВК Вагнера - це такий же Троянський кінь для Лукашенка.
"Ми не знаємо, як так сталося, що Лукашенко запропонував забрати колону до себе і Путін сказав, щоб той забирав і зараз ми таке "щастя" маємо. Ніхто не знає, що з цим робити. Населення абсолютно не задоволене, що цивільні, що воєнні білоруси", - зазначає Бульба.
Також, за його словами, всі розуміють, що це професійні війська із великим досвідом, тому нікому не подобається, але Лукашенко питати думки білорусів не збирається.
- Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.
- У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.
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