Про це він заявив у етері Еспресо.

"Перший Троянський кінь - це ядерна зброя. Лукашенко дуже сподівався, що ядерна зброя стане гарантом, що на нього ніхто не нападе і, що він зможе правити до смерті", - зазначив громадський діяч.

Проте, як повідомив Бульба, Лукашенко не передбачив, що разом із ядерною зброєю, згідно з договором із Росією, відразу заїжджає військовий контингент, бо росіяни не розглядали ситуацію інакше, ніж "ракети плюс солдати". За його словами, така ситуація дуже здивувала білорусів.

"Будь-який транзит влади, який не буде подобатися Росії й вона (Росія - ред.) зможе ввести свої війська і сказати міжнародному суспільству, що це зроблено для того, щоб ядерна зброя не потрапила у треті руки", - сказав він.

Сергій Бульба зазначив, що ПВК Вагнера - це такий же Троянський кінь для Лукашенка.

"Ми не знаємо, як так сталося, що Лукашенко запропонував забрати колону до себе і Путін сказав, щоб той забирав і зараз ми таке "щастя" маємо. Ніхто не знає, що з цим робити. Населення абсолютно не задоволене, що цивільні, що воєнні білоруси", - зазначає Бульба.

Також, за його словами, всі розуміють, що це професійні війська із великим досвідом, тому нікому не подобається, але Лукашенко питати думки білорусів не збирається.