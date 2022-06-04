П'ять громад Сумщини знову отримали статус зони бойових дій
За тиждень, від 25 травня, в Україні п'ять громад Сумщини знову отримали статус зони бойових дій та одна громада на Миколаївщині втратила український контроль
Про це інформують на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Станом на 30 травня 2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада в Миколаївській та 5 – у Сумській областях", – зазначили у Мінреінтеграції.
Загалом до оновленого списку увійшли територіальні громади 8 областей: Дніпропетровської – 7 громад, Донецької – 66, Запорізької – 64, Луганської – 37, Миколаївської – 23, Харківської – 51, Херсонської – 49 і Сумської – 13 громад.
У Мінреінтеграції додають, що усі внутрішньо переміщені особи, які виїхали з цих громад, отримають від держави фінансову допомогу.
"Цей перелік не є фіксованим документом, він регулярно актуалізується. Список формується за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
Якщо громадянин зареєстрований у якійсь із зазначених областей, але його громади немає у цьому переліку, варто звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – йдеться в повідомленні.
- Раніше Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА повідомив, що Прикордонні громади Сумщини внесено до зони бойових дій.
- Упродовж 21 травня окупанти обстріляли Сумщину з території Росії артилерією й ракетами.
- 23 травня російські війська здійснювали активний обстріл прикордонних населених пунктів Сумщини зі своєї території. Пошкоджено приватні будинки.
- Ввечері 24 травня Російська Федерація обстріляла Сумську область.
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