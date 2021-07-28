П'ятеро дітей отруїлися в одеській лікарні: у постачальника їжі виявили низку порушень

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Загалом отруїлися п'ятеро дітей у віці від 4 до 15 років. До обласної лікарні для лікування основних хвороб потерпілі надійшли 16-23 липня.

Клінічні ознаки (загальна слабкість, температура до 37,8 С, блювота) отруєння у них з'явилися 25 липня після вживання у відділенні готових страв. Постачальник харчування - ТОВ "Харчування Плюс", яке готує їжу на базі харчоблоку Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я (вул.Академіка Воробйова, 9).

При обстеженні харчоблоку виявлено ряд порушень. Зокрема, відсутні документи, що підтверджують безпеку та якість продовольчої сировини та харчових продуктів. Також не дотримуються гігієнічні вимоги до технологічних процесів приготування страв, а саме: технологічне і холодильне обладнання застаріле, кухонний посуд і обробний інвентар необхідно замінити.

Крім того, не дотримується санітарний режим - стан приміщень незадовільний, їх частина потребує ремонту, не створені умови для відокремленого зберігання особистого та санітарного одягу й інше.

Наразі фахівці управління держустанови "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України" продовжують розслідування. Для лабораторних досліджень відібрані проби харчових продуктів, змивів, матеріал від хворих та працівників закладу.

Нагадаємо, що в одеському готелі Bugaz Sea View відбувся спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей.