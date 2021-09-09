П'ятниця не повинна дати приводу для поганого настрою, - Наталка Діденко прогнозує теплу й сонячну погоду
В Україні 10 вересня очікується суха сонячна погода, стовпчики термометра сягатимуть +26°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
"Континентальна Європа купається у сонячному антициклональному теплі - гарно видно на свіжому фото з космосу. Циклони та фронти з дощами ходять околяса переважно", - зазначила синоптик.
Завтра в Україні, яка також належить цій чудовій синоптичній локації, буде знову суха сонячна погода.
Температура повітря у більшості областей досягатиме протягом дня +20°C…+26°C.
Синоптик наголосила, що у Києві п‘ятниця не повинна дати жодного приводу для поганого настрою - сонце та +22°C...+25°C
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе