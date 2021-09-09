П'ятниця не повинна дати приводу для поганого настрою, - Наталка Діденко прогнозує теплу й сонячну погоду

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Континентальна Європа купається у сонячному антициклональному теплі - гарно видно на свіжому фото з космосу. Циклони та фронти з дощами ходять околяса переважно", - зазначила синоптик.

Завтра в Україні, яка також належить цій чудовій синоптичній локації, буде знову суха сонячна погода.

Температура повітря у більшості областей досягатиме протягом дня +20°C…+26°C.

Синоптик наголосила, що у Києві п‘ятниця не повинна дати жодного приводу для поганого настрою - сонце та +22°C...+25°C

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