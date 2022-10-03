П'ятьом захисникам Маріуполя вручили ордени "Золота зірка" в Туреччині 

Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

Зокрема, найвищою державною нагородою президент відзначив командира окремого загону спеціального призначення Нацгвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Андрій Єрмак вручив ордени командирам. А Зеленський привітав військовослужбовців за допомогою відеодзвінка й подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

"Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто герої, ви – живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших побратимів, які зараз у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній країні, за неї разом боремось і точно переможемо. Слава Україні!" – сказав Зеленський.

Заступник командира "Азову" Святослав Паламар назвав битву за Маріуполь і все, що відбулося з захисниками Азовсталі, "українським дивом наперекір долі".

"Усі прекрасно розуміють, що з нами мало статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури й російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація у світі! І найкрутіша влада та найкрутіші військові", – зазначив Паламар.

Захисники Азовсталі передали Володимиру Зеленському прапор України з підписами та побажаннями п’ятьох командирів і девізом "Без бою немає слави".

3 жовтня воїни з Азовсталі зустрілися зі своїми сім'ями у Туреччині.

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