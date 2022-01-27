Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосували 278 нардепів.



"Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України", - зазначено в тексті поправок.



За словами нардепів, одними з найважливіших змін є чітко виписані повноваження Сил спеціальних операцій, які керуватимуть Рухом опору, та надання добровольцям права використовувати стрілецьку табельну зброю, а в разі потреби за наказом Головнокомандувача ЗСУ й інше озброєння.



Закон стане чинним наступного дня після його опублікування.



Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного спротиву" був поданий на розгляд Верховної Ради 9 листопада 2021 року та прийнятий за основу 16 грудня зі скороченим терміном підготовки до другого читання.



На етапі доопрацювання до другого читання профільним комітетом загалом було опрацьовано 57 поправок до закону, більшість з яких врахували.

Нагадаємо, у лютому розпочнуться навчання Сил тероборони за участю місцевої влади.

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