Про це інформує пресслужба Ради ЄС.

"Косово доклало значних зусиль для покращення управління безпекою та міграцією, а також для узгодження візової політики з візовою політикою ЄС. Сподіваємося, що наша співпраця у цих сферах і надалі буде плідною", - заявила міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Нові правила дозволять власникам паспортів Косово подорожувати до Європейського Союзу без візи на 90 днів протягом 180-денного періоду.

Повідомляється, що це звільнення від візової вимоги застосовуватиметься з дати, коли вступає в дію Європейська система туристичної інформації та авторизації (ETIAS), або з 1 січня 2024 року, залежно від того, що настане раніше.

"Нові правила тепер мають бути ухвалені Європейським парламентом, перш ніж вони будуть підписані та опубліковані в офіційному журналі ЄС", - додають у Раді.