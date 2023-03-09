Рада ЄС підтримала в першому читанні безвіз для власників паспортів Косово
9 березня Рада Європейського Союзу підтримала запровадження безвізового режиму до ЄС для власників паспортів Косово, проте необхідна ще ратифікація
Про це інформує пресслужба Ради ЄС.
"Косово доклало значних зусиль для покращення управління безпекою та міграцією, а також для узгодження візової політики з візовою політикою ЄС. Сподіваємося, що наша співпраця у цих сферах і надалі буде плідною", - заявила міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.
Нові правила дозволять власникам паспортів Косово подорожувати до Європейського Союзу без візи на 90 днів протягом 180-денного періоду.
Повідомляється, що це звільнення від візової вимоги застосовуватиметься з дати, коли вступає в дію Європейська система туристичної інформації та авторизації (ETIAS), або з 1 січня 2024 року, залежно від того, що настане раніше.
"Нові правила тепер мають бути ухвалені Європейським парламентом, перш ніж вони будуть підписані та опубліковані в офіційному журналі ЄС", - додають у Раді.
- 27 лютого президенти Сербії Александар Вучич та Косова Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.
- Влада Сербії погодилась 28 лютого, що Косово може вступати до будь-якої незалежної організації - це означає, що Белград погоджується на те, що Косово функціонує як самостійна держава.
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