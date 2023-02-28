Про це в ефірі Еспресо заявила керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко.

Вона назвала угоду на шляху до нормалізації відносин між Косовом і Сербією є революційною.

"Ми можемо сказати, що Сербія змирилась з тим, що їй треба визнати незалежність Косова. В ній нема чіткої артикуляції, що Белград визнає окремо існування Косово, але те, що влада Сербії погодилась, що Косово може вступати до будь-якої незалежної організації означає, що Сербія погоджується на те, що Косово функціонує як самостійна держава", - вважає Іщенко.

Журналістка додала, що з кінця війни сторони ще не були такими близькими до вирішення конфлікту.

"Ця угода стала проривом в налагодженні нормальних взаємостосунків Сербії та незалежного Косова. Ця угода є рамковою, там будуть ще додаткові договори. Зараз ця рамка виглядає так, що Белград погоджується на існування Косова як самостійної держави. Я думаю, що Сербія ніколи офіційно однозначно не визнає, що Косово є незалежною державою, але фактично це визнання відбулося, коли Сербія погодилась на те. що Косово може діяти як самостійна держава. Це дуже тонкі нюанси - для сербського суспільства вони є абсолютно принциповими, але фактично, це нічого не змінює. Белград погодився, що Косово вже незалежне від Сербії", - підсумувала вона.