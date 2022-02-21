Рада ЄС затвердила €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні

Про це повідомляє пресреліз Ради Європейського Союзу.



ЄС надасть екстрену макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні. Допомога має надати швидку підтримку в ситуації гострої кризи та зміцнити стійкість України.



Рада ЄС завершила ухвалення сьогодні, 21 лютого, вже через 21 день після того, як Єврокомісія представила цю пропозицію.



"ЄС прискорив цю економічну допомогу Україні, оскільки нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію", - йдеться у повідомленні.



Макрофінансова допомога триватиме 12 місяців і складатиметься з двох виплат: видача першого траншу відбудеться швидко після схвалення цієї пропозиції, а другого - за умови виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та здійсненних короткострокових політичних дій у таких сферах, як посилення економічної стійкості та стабільності, управління та верховенства права та енергетики.



Нагадаємо, 24 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет невідкладної макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нового вторгнення Росії.

1 лютого Єврокомісія офіційно затвердила виділення €1,2 млрд допомоги Україні.